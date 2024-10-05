الفاو: أسعار الغذاء في العالم تشهد أعلى زيادة شهرية منذ عام 2022

روما: قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) يوم الجمعة إن أسعار الغذاء في العالم شهدت أعلى زيادة شهرية لها منذ أيلول/ سبتمبر 2022، متأثرة بالطقس السيء الذي شكل ضغطا تصاعديا على فئات السلع الغذائية المهمة.

وقالت منظمة (الفاو) إن مؤشرها الواسع لأسعار الغذاء ارتفع بنسبة 3% مقارنة بمستويات آب/ أغسطس، ليسجل أكبر زيادة على أساس شهري منذ آذار/ مارس 2022، عندما ارتفعت أسعار الغذاء نتيجة لتعطل إمدادات الطاقة والغذاء مع بدء الصراع الروسي الأوكراني.

وأشارت المنظمة إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يرجع هذه المرة إلى عدة عوامل، أهمها المخاوف بشأن الطقس السيء. وأدى هذا إلى زيادة بنسبة 3% في أسعار الحبوب، وهي العنصر الأكبر في المؤشر العام، مما يعكس اتجاه الانخفاض الذي استمر ثلاثة أشهر.

وقالت الفاو إن الظروف الرطبة غير المعتادة في كندا والاتحاد الأوروبي أدت إلى ارتفاع أسعار القمح، بينما أثرت مستويات المياه المنخفضة في البرازيل والولايات المتحدة على انتاج الذرة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار السكر بنسبة 10.4% بسبب الطقس الجاف وحرائق الغابات في البرازيل، المنتج الرئيسي في العالم. كما ساهم قرار الهند برفع القيود المفروضة على قصب السكر المستخدم لإنتاج الإيثانول في ارتفاع الأسعار، وفقا لمنظمة الفاو.

وارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 0.4% بسبب العوامل التجارية، بما في ذلك ارتفاع الطلب على الدواجن البرازيلية وانخفاض الطلب على لحوم الأغنام من الصين.

(د ب أ)