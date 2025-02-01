الفتى المحرر عبيد: في سجون إسرائيل ذل وضرب و”الجرب” أنهكني- (صور)

رغم فرحة عائلة الفتى رضا عبيد (18 عاما) من بلدة العيسوية في القدس الشرقية بإطلاق إسرائيل سراح ابنها الخميس، فإنها صدمت عندما شاهدت جسده متأثرا بمرض “السكايبوس” الجلدي أو الجرب.

وعندما شاهده والده محمد أمام سجن “المسكوبية” الإسرائيلي بالقدس الغربية حيث أفرج عنه، سارع إلى نقله للمستشفى من أجل الفحص الطبي قبل أن يعود إلى منزله. والخميس، أفرج الجيش الإسرائيلي عن رضا إضافة إلى 19 آخرين من القدس الشرقية ضمن 110 أسرى فلسطينيين أطلق سراحهم في الدفعة الثالثة من تبادل الأسرى، مقابل إطلاق حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” سراح 3 إسرائيليين و5 تايلانديين ​​​​​من قطاع غزة.