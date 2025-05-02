الفرقة القومية المصرية للموسيقى تتغنى بأعمال فيروز

بيروت – «القدس العربي»: أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام مساء أمس حفلاً للفرقة القومية للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، على المسرح الكبير.

وتضمن البرنامج نخبة مختارة من أشهر أغانى النجمة اللبنانية فيروز، وشارك في الحفل عدد من مطربي الفرقة وهم أحمد عفت، أشرف وليد، مي حسن، وبمشاركة الفنانة سوما،، وقدموا خلال الحفل باقة متنوعة من أغاني فيروز التي يعشقها الجمهور المصري والعربي.

والفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقي العربي حفاظًا عليه من الاندثار.

جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية تشارك جمهورها كل المناسبات الاجتماعية والقومية والدينية من خلال فعاليات متنوعة تحقيقاً لدورها الرائد والهادف لنشر الإبداع الجاد وتطوير وتنمية الحس الفني لأبناء الوطن.