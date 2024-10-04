الفرنسي السوري رياض سطوف فضّل على مغريات هوليوود مواصلة تأليف الشرائط المصوّرة

باريس: كان بإمكان الفنان الفرنسي السوري رياض سطوف أن يبيع سيناريو سلسلة الشرائط المصوّرة “عربي المستقبل” لهوليوود، لكنّه فضّل في نهاية المطاف مواصلة إصدار مجلّدات هذه القصة، خلافا لتوقعات الجميع الذين كانوا يظنون أنها توقفت عند هذا الحد.

فبعدما أصدرت دار “ألاري” للنشر بين 2014 و2022 ستة مجلّدات من “عربي المستقبل” التي يروي فيها سطوف سيرته الذاتية، أعاد الرسام السوري الأصل إنعاشها من خلال إطلاق سلسلة جديدة بعنوان “أنا فادي الأخ المسروق” (Moi, Fadi, le frere vole).

ويصدر الجزء الأول من السلسلة الجديدة الثلاثاء عن دار Les livres du futur (“كتب المستقبل”) التي أسسها سطوف عام 2021، على أن يليه مجلّدان آخران، بحسب خطة المشروع الذي أبقاه سطوف طي الكتمان حتى اللحظة الأخيرة.

وفادي هو الشقيق الأصغر لرياض، وغاب عن الجزء الرابع من سلسلة “عربي المستقبل”. ثم التقى الشقيقان مجددا في المجلّد السادس والأخير من هذه السلسلة، وكان يتحادثان بالإنكليزية، بعدما نسي فادي الفرنسية منذ أن أخذه والده بالقوة إلى بلده سوريا في مطلع تسعينات القرن العشرين.

وقال المؤلف: “عندما التقيته مجددا في عامي 2011 و2012، كنت متلهفاً جدا لطرح الكثير من الأسئلة عليه، وكأن هذا الأخ الشبح تجسّد في الواقع”.

ويشكّل مضمون لقاءاتهما وأحاديثهما في تلك المرحلة مادة للقصة المؤثرة التي ترويها السلسلة الجديدة. ففادي كان تلميذا في روضة الأطفال في مدينة رين الفرنسية. وذات يوم، ما كان من والده عبد الرزاق الذي كان يشعر أنه منبوذ في فرنسا وكان يسعى إلى إقناع زوجته بالعودة معه إلى بلدته الأم تير معلة بالقرب من حمص في سوريا، إلا أن أجبره على مرافقته بالطائرة إلى موطنه الأصلي. ولم تتسن رؤيته مجددا لوالدته وشقيقيه طوال عقود.

“حتى النهاية”

وقال رياض سطوف إن “قصة فادي لم تكن في الأساس، إلى حدّ ما قابلة للسرد، إذ أن قسوتها قد تجعلها غير مؤهلة للنشر”. وأضاف “لكن بالنسبة لي كمؤلف، كانت كتابة هذه القصة الذي لا تصلح لتروى بمثابة تحدٍ كبير”.

وأضاف “كان من المهم جدا تحويل هذه القصة بأكملها(…) قصة مصوّرة. لم أكن أستطيع التغاضي عن جزء واحد منها. كان يجب المضي بها حتى النهاية”.

وبدأ إصدار “عربي المستقبل” مباشرة بعد “النجاح الكبير” الذي حققه رياض سطوف سينمائيا من خلال فيلم “جاكي في مملكة البنات” Jacky au royaume des filles الذي كتبه وتولى إخراجه، وحققت سلسلة الشرائط المصوّرة المجد والثروة للمؤلف الذي كان يخشى الوقوع في غياهب النسيان.

“اقتراح رائع”

وحققت السلسلة نجاحا مذهلا، إذ بيعت من مجلّداتها الستة 3,5 ملايين نسخة في مختلف أنحاء العالم وتُرجمت إلى 23 لغة. واجتذب هذه الأرقام عددا من الراغبين في اقتباس “عربي المستقبل” سينمائيا أو تحويلها مسلسلا للشاشة الصغيرة.

وقال سطوف عن ذلك “لقد رفضت ذلك دائما. حتى أنني تلقيت عرضا هوليووديا رائعا قبل بضعة سنوات. ولكن لا. لا أرغب في ذلك”.

وعلّل قراره هذا بأن اقتباس السلسلة للشاشة “سيجعل العمل (السينمائي أو التلفزيوني) في متناول أشخاص لم يقرأوا الكتب. على سبيل المثال، لم يكن من الوارد بالنسبة لي أن يشاهد أبنائي أفلام سيد الخواتم أو هاري بوتر، من دون أن يكونوا قرأوا الكتب التي اقتُبست عنها، لذلك قرأنا كلها أولا. أما بالنسبة إلى عربي المستقبل، فلا أستطيع أن أطلب ذلك من الجمهور”.

(أ ف ب)