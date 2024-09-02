الفرنسي السوري رياض سطوف يصدر سلسلة شرائط مصورة متفرعة من “عربي المستقبل”

باريس: أعلن الفنان الفرنسي السوري رياض سطوف الأحد، أنه سيطلق سلسلة شرائط مصورة متفرعة من سلسلته الشهيرة “عربي المستقبل”، يروي فيها قصة شقيقه.

وأشار سطوف عبر حسابه على “إنستغرام” إلى أن السلسلة الجديدة ستحمل عنوان “أنا فادي الأخ المسروق” (Moi, Fadi, le frere vole).

ويتناول الجزء الأول المقرر إصداره في 8 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل المرحلة الممتدة من 1986 إلى 1994.

وفادي هو الشقيق الأصغر لرياض، ويظهر في سلسلة “عربي المستقبل” التي يروي فيها الفنان سيرته الذاتية. وفي نهاية رابع المجلّدات الستة، يكشف رياض أن والده الذي توفي، يترك زوجته الفرنسية من دون سابق إنذار، ويغادر نهائيا إلى بلده سوريا، مختطفا نجله الثالث.

ويلتقي الشقيقان مجددا في المجلّد السادس والأخير من “عربي المستقبل”، وكان فادي نسي لغة أمه وترك وراءه ذكرياته في فرنسا.

وكتب الرسام الفرنسي السوري على حسابه: “هذا الشريط المصوّر الذي أعدّه منذ أكثر من عشر سنوات، والذي كتبته ورسمته استنادا على مقابلات مع شقيقي عامي 2011 و2012، يعطي الكلمة أخيرا لفادي”.

وأوضح أن شقيقه يروي في هذه السلسة “طفولته المذهلة” مع والدهما “ويلقي ضوءا مختلفا تماما”.

وتُعدّ سلسلة “عربي المستقبل” من أكثر كتب الشرائط المصوّرة نجاحا في القرن الحادي والعشرين، إذ بيعت من مجلّداتها الستة 3,5 ملايين نسخة في مختلف أنحاء العالم وتُرجمت إلى 23 لغة.

ويروي سطوف في سلسلة القصص المصورة هذه أحداثا من شبابه بين ليبيا إبان حكم معمر القذافي، إلى سوريا خلال حكم الرئيس السابق حافظ الأسد، ثم في منطقة بريتاني في غرب فرنسا.

وفيما تولّت دار “ألاري” للنشر إصدار كل مجلّدات “عربي المستقبل” التي طُرح أولها في 2014، ستصدر السلسلة الجديدة عن دار Les livres du futur (كتب المستقبل) التي أسسها سطوف عام 2021.

وفاز الفنان عام 2023 بالجائزة الكبرى في مهرجان أنغوليم، أرفع مكافأة في مجال الشرائط المصورة في فرنسا.

(أ ف ب)