سياسة | دولي

الفرنسي المحتجز في إيران منذ 2022 يكشف أن اسمه الكامل أوليفييه غروندو

13 - يناير - 2025

سجن إيفين الإيراني

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باريس: كشف الفرنسي البالغ 34 عاماً، المحتجز في إيران منذ أكثر من عامين، أن اسمه الكامل أوليفييه غروندو، في رسالة صوتية بثّتها إذاعة “فرانس إنتر” العامة، الإثنين.

وقال المحتجز، الذي أعلن للمرة الأولى اسمه الكامل: “مسؤوليتكم تقضي ببقاء ثلاثة أشخاص على قيد الحياة”، في إشارة إلى الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باري، المحتجزين في إيران أيضاً منذ 2022، محذراً بأن الثلاثة “منهكون”.

(أ ف ب)

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