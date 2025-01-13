الفرنسي المحتجز في إيران منذ 2022 يكشف أن اسمه الكامل أوليفييه غروندو

باريس: كشف الفرنسي البالغ 34 عاماً، المحتجز في إيران منذ أكثر من عامين، أن اسمه الكامل أوليفييه غروندو، في رسالة صوتية بثّتها إذاعة “فرانس إنتر” العامة، الإثنين.

وقال المحتجز، الذي أعلن للمرة الأولى اسمه الكامل: “مسؤوليتكم تقضي ببقاء ثلاثة أشخاص على قيد الحياة”، في إشارة إلى الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باري، المحتجزين في إيران أيضاً منذ 2022، محذراً بأن الثلاثة “منهكون”.

🚨Iran Olivier Grondeau est détenu à la prison d’Evin.

Ce touriste de 34 ans s’exprime pour la première fois pour alerter sur sa situation.

Il effectuait un tour du monde lorsqu’il a été arrêté à Chiraz.

Il a été condamné pour espionnage. C’est un document @franceinfo #iran pic.twitter.com/Ki6czVhZHe — Zohra Ben Miloud (@zohrabenmiloud) January 13, 2025

(أ ف ب)