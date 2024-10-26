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الفرنسي هيرفي رينارد يعود رسميا لقيادة منتخب السعودية لكرة القدم

26 - أكتوبر - 2024

المدرب الفرنسي هيرفي رينارد

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الرياض: أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم السبت، تعاقده مجددا مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد ليقود منتخب الأخضر.
ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على منصة إكس رسالة بالفيديو لرينارد، وهو يقول “لم أكن أنوي الرحيل لكن عندما يطرق وطنك بابك، يجب أن تجيب”.
وأضاف “علاقتي بالسعودية، والجماهير واللاعبين والذكريات لا يمكن أنساها، تؤكد أن قصتي مع السعودية لم تنته بعد، والحمد لله أنا عدت”.
وسيتولي هيرفي رينارد 56/ عاما/ المسؤولية خلفا للإيطالي روبرتو مانشيني الذي تم الاستغناء عن خدماته لتراجع الأداء والنتائج في أول أربع جولات بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم .2026
ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في المجموعة برصيد 5 نقاط بعد فوز وحيد مقابل تعادلين وخسارة أمام اليابان.
وسبق أن عمل رينارد مديرا فنيا لمنتخب السعودية في 45 مباراة خلال الفترة بين عامي 2019 و2023 وحقق نتائج جيدة أبرزها الفوز على منتخب الأرجنتين 2 / 1 في كأس العالم الأخيرة قطر 2022.
ورحل هيرفي رينارد عن المنتخب السعودي ليقود منتخب فرنسا للسيدات في بطولة العالم 2023 ودورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
(د ب أ)

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  1. يقول Ahmad:
    أكتوبر 27, 2024 الساعة 9:54 ص

    وأخيراً 🔥🔥⚽️ هيرفي رينار يَعود مجدداً ليقود منتخب الأخضر السعودي. عقبال تشافي أيضاً يوقع قريباً على عقد تدريب العنابي القطري. أكثر منتخبين عربين من آسيا حابين نشوفهم من جديد بالمونديال. #مونديال2026 🇨🇦 🇲🇽 🇺🇸

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