الفريق جبريل الرجوب: الدول المطبّعة خرجت عن الإجماع العربي والإدارة الأمريكية حامية العدوان الإسرائيلي على شعبنا

أنقرة ـ «القدس العربي»: لا تُذكر حركة فتح إلا ويُذكر «أبو رامي» الفريق جبريل الرجوب، الذي تنقل في مناصب عديدة، بين السياسة والرياضة، حيث يتقلد اليوم رئاسة كل من المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، واللجنة الأولمبية الفلسطينية، وجمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية.

وفي هذا الحوار الطويل مع صحيفة «إندبندنت» باللغة التركية، يتحدث عن النضال الطويل، والصراع المرير، بين الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي من جهة، الصراع الفلسطيني-الفلسطيني من جهة ثانية، كما يتناول الخطوط الحمراء في علاقة فتح مع الدول العربية وملفات فلسطينية شائكة.

استهل الرجوب حديثه حول الملف الأصعب وهو الانقسام السياسي بين حركتي فتح وحماس معتبرا أنه نتيجة لانقسامات الإقليم، حيث قال: «الانقسام الجغرافي والسياسي الفلسطيني هو تعبير عن حالة الانقسام والشرخ الموجود في الغلاف والإقليم والدولي حول القضية الفلسطينية».

وأضاف: «للأسف أن الفلسطينيين ومشروعهم أصبحوا ضحية للتجاذبات ولأجندات لا علاقة لها بفلسطين، الآن أعتقد بأن إنهاء هذا الانقسام يقتضي إرادة من الطرفين، أولا لتجاوز الترسبات السياسية والاجتماعية والأيديولوجية، التي ترتبت على ما حصل من مأساة عام 2007».

ظروف ناضجة

وتابع الرجوب حديثه حول طرق تجاوز الانقسام مشددا على أهمية أن تكون هناك إرادة فتحاوية وحمساوية تتضمن الالتزام برؤية ملزمة للفصيلين، ومعبرة عن طموحات وتطلعات الشعب الفلسطيني بمشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، وبمواجهة الاحتلال برؤى منسجمة مع الظروف والعوامل المؤثرة في الصراع الحالي وتحديدا العامل الإقليمي والدولي.

وشدد على أن الموضوع الأهم من وجهة نظره يتمثل في «استعدادنا لمواجهة مصالح أمنية سياسية واقتصادية لأطراف إقليمية تسعى لحماية مصالحها من خلال تكريس الانقسام، وعلى رأسهم إسرائيل، وهذه الأمور في حاجة إلى حوار ثنائي فتحاوي حمساوي، وأعتقد أن الظروف الآن ناضجة والمسافات ضيقة، مثل لقاء الأخ أبو مازن مع قيادات حماس في إسطنبول ولقاءاتنا في العلمين حتى وإن لم تنجح في تذليل المصاعب، لكنها وضعت خريطة طريق أمام الطرفين».

وإذا حصل حوار فتحاوي حمساوي برعاية ودعم وإسناد مصري، حسب الفريق أبو رامي، فإن هناك إمكانية لجسر الفجوات، وبناء وحدة وطنية تؤسس لعملية ديمقراطية تحقق الشراكة.

وختم ملف الانقسام قائلا: «ليس أمامنا إلا خيار مواصلة جهودنا والحوار هو الطريق، والشراكة هي مصلحة لكل الأطراف الفلسطينية، وهي الوسيلة الوحيدة لمواجهة أعدائنا الذين لا يريدون دولة فلسطينية».

ويرى الرجوب أن هناك الكثير من المتغيرات، «فهناك خط براغماتي واقعي عند حركتي فتح وحماس بالمنظور والمفهوم السياسي لمعالجة الصراع ومواجهة الاحتلال وتثبيت المصلحة الوطنية الفلسطينية التي ترى في الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة هي طموحنا كفلسطينيين، وفي الوقت نفسه الكثير من اللاعبين الإقليميين أصبحت لهم مصلحة باستثناء الاحتلال في إنهاء الانقسام، والواقعية والبراغماتية التي برزت في صياغة الحوار تؤكد ذلك».

وتطرق إلى المؤتمر الثامن لحركة فتح الذي ينظر إليه على أنه استحقاق دستوري حيث قال: «المؤتمر العام في هذه المرحلة ضرورة ومصلحة لحماية مشروعنا الوطني في ظل استمرار الانقسام وتصعيد وتيرة العدوان الإسرائيلي الأحادي الجانب على الأراضي الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني وعلى مقدساتنا وتاريخنا في محاولة لحسم الصراع على حساب مشروع الدولة، وضد رغبة المجتمع الدولي، ورفضا للإجماع العربي والإسلامي في أن الدولة الفلسطينية المستقلة هي المدخل لإنهاء الصراع، وفي ظل هذه الحالة وهذا التطور سواء كان في السلوك الإسرائيلي أو في الظروف الإقليمية والدولية التي أصبح إدراكها وفهمها لمخاطر السياسة الإسرائيلية التي تشكل خطرا على الاستقرار الإقليمي والسلم العالمي».

وأضاف: «نحن نرى في حركة فتح حركة عظيمة وعملاقة، عقيدتها الوطنية أصبحت أداة قياس لدى كل فصائل العمل الوطني، سواء الذين يحبون فتح أو الذين لا يحبونها، وكذلك للأطراف الإقليمية الذين يؤمنون بالهوية الوطنية الفلسطينية كعنصر واجب الوجود في هذه القضية، وهذا فخر لكل الفتحاويين، وسواء كانت القوى الإسلامية أو القومية بغض النظر عن أيديولوجياتها، أصبحت اليوم الوطنية الفلسطينية هي القاسم المشترك والأرضية المشتركة، والأجدر بالفتحاويين أن يقوموا بمراجعة في هذا الاستحقاق التنظيمي والوطني، والمراجعة لها علاقة بالخيارات السياسية بالمرحلة المقبلة والخيارات النضالية».

وشدد ان فتح في حاجة لمراجعة النظام الداخلي للحركة، حيث قال: «كما أننا لا نتجاهل دور الأخ أبو مازن الذي يعد آخر العمالقة، وآخر جيل المؤسسيين للحركة الوطنية الفلسطينية، وهو الذي سيقود المرحلة المقبلة في ثلاثة مسارات لها علاقة بتجديد شرعية النظام السياسي وتصليب وتكريس الرؤية والفهم الفتحاوي من خلال خيار سياسي وخيار نضالي منسجم مع طموحاتنا وتطلعاتنا، وقادر على إحداث الاختراق في مصالح العالم وشرعيته وقيمه، واليوم أصبحت الدولة الفلسطينية على حدود الـ 67 والقدس وعودة اللاجئين تحظى بإجماع دولي».

ورأى أن عقد المؤتمر مصلحة فتحاوية بقدر ما هو مصلحة وطنية وحسم الخيارات بالمفهوم الاستراتيجي لصالح مشروع الدولة الفلسطينية، وحماية المنظمة كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، وحماية السلطة ودورها كناقل للحرية والاستقلال وتكريس مفهوم التعددية السياسية في المجتمع الفلسطيني في ظل توافق على وجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد، وحماية العملية الديمقراطية التي قدمناها للشعب الفلسطيني في بيروت في ثورة مسلحة باسم ديمقراطية غابة البنادق.

تحدث عن ثلاثة مسارات لتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني

وطالب بضرورة وجود حاضنة وطنية بمشاركة كل قوى الفعل وكل القوى السياسية وكل مكونات الشعب الفلسطيني.

واعتبر الرجوب المؤتمر الثامن بمثابة المؤتمر الأهم بعد المؤتمر التأسيسي الأول لحركة فتح بمبادرة ورعاية محمود عباس، وقال: «في المرحلة المقبلة سيكون الأخ أبو مازن أبا روحيا لكل المسارات الوطنية ببعدها الفتحاوي والوطني، ويمكنها أن تؤسس آفاقا لفتح لاستمرار دورها القيادي والرائد وتقود لإنهاء الانقسام، ومحاصرة هذا الاحتلال بسياساته الإرهابية الفاشية العنصرية غير المسبوقة».

وأضاف: «سندخل المؤتمر موحدين وسنخرج منه من خلال عملية ديمقراطية نزيهة شفافة أيضا موحدين، وأولياتنا ليست من سيفوز في هذا المؤتمر، حيث أن من سيفوز هو المشروع الوطني وخياراتنا السياسية والنضالية التي تحصن الحركة وتحصن دورها في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني، والمؤتمر هو سيد نفسه».

وتحدث الرجوب عن الخطوط الحمراء في العلاقة بين حركة فتح والدول العربية، حيث قدمها ضمن مسألتين، الأولى تمثلت في الموقف من الهوية الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، ومن إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة، والثانية: الحق في اختيار القادة الفلسطينيين والقرار الوطني الفلسطيني المستقل.

ورأى أن عام 2002 حمل تحولا استراتيجيا تمثل في المبادرة العربية التي أصبحت أداة القياس، وهو جعل حسب الرجوب الدول العربية التي طبّعت مع الاحتلال الإسرائيلي خارجة عن الإجماع العربي.

وتابع: «نرى أن هذه الدول لم ولن تجني من هذا التطبيع أية مصلحة لا على المستوى القطري، ولا على المستوى الإقليمي لصالح مشروع إقامة الدولة الفلسطينية الذي يعد مشروع كل العرب».

وعن الملف الأكثر حضورا هذه الأيام تابع: «الآن هناك حديث حول تطبيع السعودية، هنا أود أن أؤكد أن القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وحركة فتح تثق في الموقف الاستراتيجي للملكة العربية السعودية، وأن حل الصراع بإقامة الدولة الفلسطينية هو عنصر ثابت في سياسة الدولة السعودية حتى تاريخه، ودعم وإسناد القضية الفلسطينية سياسيا وماليا لم يكن مشروطا على مدار عمر الصراع بأي موقف سياسي من جانب القيادة السعودية تجاه القيادة الفلسطينية».

وأسهب: «ما زلنا نثق في الموقف الثابت للسعودية في اتجاه حل الصراع وفق المبادرة العربية، نحن غير قلقين من أن يكون هناك انهيار عربي رسمي لصالح التطبيع على حساب القضية الفلسطينية والدولة الفلسطينية».

وأضاف أبو رامي: «تعيين سفير غير مقيم وقنصل عام دائم في القدس أحد تجليات السياسة السعودية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وهذه رسالة فيها دلالات لإسرائيل في موضوع القدس وموضوع الدولة، وهي رسالة إيجابية وعظيمة للشعب الفلسطيني».

وتناول الحوار ملف الحكومة الفلسطينية، حيث عبر عن تطلعه إلى تشكيل حكومة وطنية فلسطينية تكون مظلة لكل الفلسطينيين، بحيث تعمل على إنهاء مظاهر الانقسام وتحقيق وحدة مؤسسات الفعل الوطني الفلسطيني وتحقق رعاية لكل الفلسطينيين في كل الأراضي الفلسطينية من رفح إلى جنين.

وقال: «نريد حكومة تنهي مظاهر التوتر والتحريض في المجتمع الفلسطيني وتساعد في تهيئة الظروف في اتجاه خطوات ميدانية على الأرض تنهي الانقسام».

وشدد أنه إذا أردنا تغيير الحكومة يجب أن نتفق على مهمة الحكومة ومن يمكنه القيام بهذه المهمة، «ورأينا أن الثابت وجود حكومة وحدة وطنية فلسطينية كخطوة أولى في اتجاه إجراء انتخابات لإنهاء الانقسام وبناء الشراكة، حيث أن تغيير وزير لا يشكل تحولا استراتيجيا لا في دور الحكومة ولا في نظرتنا لمهمة الحكومة في هذه المرحلة ولا على المدى البعيد».

واتهم المسؤول الرفيع في حركة فتح الولايات المتحدة بأنها شريكة إسرائيل في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وأسهب: «هي الحامي والضامن لحماية العدوان الإسرائيلي الأحادي الجانب على شعبنا وعلى العرب والمسلمين على مدار 75 عاما من عمر هذا الاحتلال العنصري الفاشي، ونحن خياراتنا مفتوحة، والأخ أبو مازن التقى مع الرئيس الصيني في قمة الخليج في السعودية وقام بزيارة دولة للصين وتم تطوير العلاقة إلى شراكة استراتيجية، ونحن رحبنا ونرحب بالجهد الصيني و المبادرة الصينية بما في ذلك فيما يخص وضعنا الداخلي ومعالجة موضوع الانقسام».

وشدد أن الفلسطينيين ليسوا «ربيبة لدى الأمريكيين، وليس لهم فيتو على قرارنا ولا على إرادتنا، وعلاقتنا منفتحة مع الروس ومع الصينيين، ومع كل الأطراف الإقليمية والدولية التي تعترف بحقنا في إقامة دولتنا على أرضنا وفق قرارات الشرعية الدولية، وهذا موجود لدى الروس والصينين بخلاف الأمريكيين».

وتحدث أبو رامي عن العلاقات التركية وحركة فتح، قائلا: «علاقتنا مع الدولة التركية على مدار السنوات الماضية تطورت بشكل ملحوظ، والرئيس أردوغان مارس سياسة واقعية ومنطقية في ثلاثة اتجاهات، الاتجاه الأول الدولة التركية هي الأكثر اهتماما واستثمارا في مدينة القدس ومع المقدسيين وحالة الزحف الشعبي التركي على مدار العام، وتحديدا في شهر رمضان لا يضاهيها أي زحف عربي أو إسلامي آخر، الاتجاه الثاني هو العلاقة مع المنظمة والأخ أبو مازن وحركة فتح ثابتة، والاتجاه الثالث: العلاقة الطيبة لأسباب أيديولوجية مع إخوتنا في حركة حماس، والدولة التركية الرسمية كانت عنصرا إيجابيا حتى في معالجة أو التأثير على الانقسام بالمعنى الإيجابي على مدار السنوات الماضية».

وتابع حديثه مشددا على أن تركيا تعتبر دولة إقليمية عظمى لها مصالحها وعلاقاتها، نافيا أي تدخل فلسطيني في شؤونها، «قناعاتنا أن تركيا لن تبني علاقة مع إسرائيل على حساب مصالح الفلسطينيين، وهذه مظاهر حصلت وتحصل في المحافل الدولية».

الرياضة خدمة للقضية

وتناول الرجوب في الحوار الطويل نسبيا عمله في القطاع الشبابي والرياضي والأولمبي والكشفي، قائلا: «الموقع بالنسبة لي ليس كابوسا أبحث عنه، وإنما هو خيار لخدمة قضيتي ومصالح وطموحات وتطلعات الشعب الفلسطيني، أنا طُلب مني تنظيم اتحاد كرة القدم الذي كان لديه مشاكل مع الفيفا ومشاكل داخلية، وكان شرطي الوحيد هو أن يكون هناك اتحاد واحد لكل الشعب الفلسطيني، ولا علاقة له بالانقسام، ولا علاقة له بالسياسة، وقد حصلت على موافقة وإسناد من الرئيس أبو مازن ومن الحركة، ومن ثم انتقلنا إلى اللجنة الأولمبية والحركة الكشفية ومن ثم إلى الوزارة، واليوم يوجد لدينا مجلس أعلى للشباب والرياضة وهو منظومة رياضية خارج التجاذبات والانقسامات السياسية».

وهو ينظر الرجوب إلى الرياضة على أنها وسيلة ومنبر لتقديم عدالة القضية الفلسطينية من جهة، وكشف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني من جهة أخرى.

وتابع بنوع من العتب: «أتحدى إذا كان هناك طرف عربي أو إسلامي أقام منشأة رياضية في فلسطين في فترة الازدهار الرياضي، أنا آمل أن تكون هناك صحوة في منظمة العالم الإسلامي، صحوة في المجموعة العربية لتوفير كل أسباب القوة لشباب فلسطين الذين هم بناة المستقبل، نحتاج مساعدة عربية وإسلامية ودولية غير مشروطة، بمعنى أن يكون قرارنا وإرادتنا تبقى مصانة».