الفسفوس يواصل الإضراب لليوم الـ54 بوضع خطير.. والسرطان يتفشى في جسد الأسير الرفاعي

غزة – “القدس العربي”:

لم يأبه الأسير كايد الفسفوس، كونه بقي وحيدا في معركة الإضراب عن الطعام، ويستمر في احتجاجه، رغم تراجع وضعه الصحي، واضعا أمام عينه انتصار زملائه الذين علقوا إضراباتهم تباعا، في أوقات سابقة، بعد الحصول على تعهدات وقرارات، بعدم تجديد اعتقالهم الإداري، فيما يواجه الأسير المريض بالسرطان عاصف الرفاعي وضعا صحيا حرجا للغاية، بعد تفشي المرض في جسده.

ويواصل الفسفوس البالغ من العمر (34 عاما)، إضرابه عن الطعام لليوم الـ 54 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري التعسفي.

وحذرت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، من ارتقاء الأسير الفسفوس، والذي قالت إنه يعاني ظروفًا صحية خطيرة وقاسية.

وذكر نادي الأسير أن إدارة السجون قامت بمعاقبة الأسير الفسفوس قبل يومين، بان قامت بنقله من زنازين “سجن النقب” الصحراوي، إلى زنازين “سجن عسقلان”.

وكان الفسفوس قد خاض إضرابا عن الطعام في نهاية شهر أيار وبداية حزيران المنصرم، استمر لمدة 9 أيام، كما أنه خاض سابقا عام 2021 إضرابا ضد اعتقاله الإداري، واستمر لمدة 131 يوما.

وفي السياق، قال نادي الأسير أن المعتقل عاصف الرفاعي (21 عامًا) المصاب بالسرطان، يواجه وضعاً صحياً خطيراً في “عيادة سجن الرملة”.

وأكد النادي أن حالة هذا الأسير الصحيّة تتفاقم بشكلٍ متسارع، حيث خضع مؤخراً لعملية جراحية في مستشفى “أساف هاروفيه” الإسرائيليّ، وذلك بعد ظهور ورم جديد في مجرى البول، أدى إلى حدوث ضرر كبير في إحدى كليتيه.

ولفت نادي الأسير، إلى أن الأسير الرفاعي، تلقى العلاج بعد مماطلة استمرت لمدة سبعة شهور من تاريخ اعتقاله في 24 سبتمبر 2022، وذلك رغم تأكيد التّقارير الطبيّة على مستوى الخطورة التي كان يواجهها فترة تعرضه للاعتقال، مما أدى إلى انتشار الأورام في عدة أجزاء من جسده، علمًا أن الاحتلال حرمه من العلاج قبل اعتقاله، حيث رفض منحه تصريحا للعلاج في القدس.