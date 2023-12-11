الفصائل الفلسطينية: إسرائيل تحتل مناطق واسعة في قطاع غزة وتحولها لمناطق منكوبة

غزة: قالت الفصائل الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتل مناطق واسعة في القطاع ويحولها لمناطق منكوبة دون أي إمدادات إنسانية.

وأطلقت الفصائل في بيان مشترك، “نداء عاجلا لإنقاذ مئات آلاف المواطنين المحاصرين في المناطق التي يحتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي في كل شمال غزة ومدينة غزة وجنوب وشرق دير البلح وشمال وشرق خان يونس”.

وقالت إن هذه المناطق “تشهد كارثة إنسانية وباتت مناطق منكوبة بسبب حرب الإبادة الجماعية الذي قضت على مقومات الحياة في تلك المناطق”.

وأضافت الفصائل أن “سكان تلك المناطق وغالبيتهم من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن والجرحى المحاصرين الآن، يواجهون تهديدا حقيقيا لحياتهم لانعدام مستلزمات الحياة وعدم وصول المساعدات الإنسانية ولا توجد أي ممرات آمنة تضمن تحركهم أو خروجهم للحصول على أي احتياجات”.

وأشارت إلى أن جثامين الشهداء منتشرة في كل مكان ولا يستطيع السكان دفن هذه الجثامين مما تسبب في كارثة بيئية خطيرة، لافتة إلى أن الأوضاع ازدادت سوءا ووصلت إلى مستوى خطير وغير مسبوق من انعدام الحياة.

وطالبت الفصائل الفلسطينية بـ “تدخل عربي وإسلامي دولي لإنقاذ الأرواح البريئة وحماية مئات آلاف المواطنين الذين يتهددهم الموت و الجوع و الحصار، وضرورة العمل على وقف الحرب والمحرقة الوحشية”.

كما ناشدت جمهورية مصر العربية بضرورة العمل من أجل نقل الجرحى للعلاج في مصر، معربة عن ثقتها بقدرة “الأشقاء” في مصر لبذل كل جهد مضاعف لإنهاء المعاناة الإنسانية وإفشال خططالاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب الأمم المتحدة فإن محافظة رفح هي المنطقة الرئيسية في قطاع غزة التي تجري فيها عمليات توزيع محدودة للمساعدات.

وقد توقف توزيع المساعدات في بقية أنحاء قطاع غزة إلى حد كبير خلال الأيام القليلة الماضية بسبب شدة الأعمال القتالية والقيود على الحركة على طول الطرق الرئيسية.

ويوم أمس دخلت 100 شاحنة محملة بالإمدادات الإنسانية من مصر إلى غزة، وهو نفس الحجم الذي شهدته معظم الأيام منذ استئناف جيش الاحتلال هجماته عقب انهيار الهدنة الإنسانية التي استمرت أسبوعا في الأول من الشهر الجاري.

وهذا أقل بكثير من المتوسط اليومي البالغ 500 حمولة شاحنة (بما في ذلك الوقود) التي كانت تدخل كل يوم عمل قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

(وكالات)