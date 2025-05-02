لبنان يحذّر حماس من استخدام أراضيه لـ”المسّ بالأمن القومي”.. وفصائل فلسطينية تنفي تسليم صواريخ في مخيم البداوي

بيروت- “القدس العربي”: حذر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اليوم الجمعة، حركةَ حماس، من “استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني”، مؤكدا أنه “سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية”.

والتأم المجلس الأعلى للدفاع صباح اليوم في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزراء الدفاع الوطني ميشال منسي، والخارجية والمغتربين يوسف رجي، والداخلية والبلديات أحمد الحجار، والاقتصاد والتجارة عامر البساط، والمالية ياسين جابر، والعدل عادل نصار.

ودعي للاجتماع كل من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى، والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد الركن أنطوان منصور، ومدير المخابرات العميد الركن أنطوان قهوجي. وبحث المجلس في الأوضاع الامنية.

وشدد الرئيس اللبناني “على عدم التهاون تجاه تحويل لبنان منصة لزعزعة الاستقرار، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية القضية الفلسطينية وعدم توريط لبنان بحروب هو بغنى عنها وعدم تعريضه للخطر”.

وأشار رئيس الحكومة “إلى ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني وللبيان الوزراي للحكومة وعدم السماح لحماس أو غيرها من الفصائل بزعزعة الاستقرار الأمني والقومي”، مشددا أن “سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار”، وأكد على تمسك لبنان بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره فوق أرضه وفقاً للقانون الدولي ومباردة السلام العربية.

وقد أخذ المجلس الأعلى للدفاع علماً بمباشرة الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع المقبل بحق كل من الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية إطلاق الصواريخ في 22 و28 آذار/ مارس 2025، وبملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه القضية على ضوء ما تثبته التحقيقات المستمرة.

في غضون ذلك، نفت الفصائل الفلسطينية في مخيم البداوي “تسلّم الجيش اللبناني كميات من الصواريخ داخل المخيم”، وأوضحت في بيان أنها “تتابع بأسف شديد ما تم تداوله عبر فضائية “الحدث” من معلومات عارية من الصحة، تتعلق بادعاءات حول تسلم الجيش اللبناني كميات من الصواريخ كانت داخل المخيم. وتؤكد بأن مخيم البداوي ليس فيه صواريخ أو أي أسلحة ثقيلة”.

وأضافت الفصائل: “ننفي بشكل قاطع هذا الخبر، ونؤكد أن لا أساس له من الصحة، ونشدد على أن مثل هذه الأخبار تهدف إلى إثارة البلبلة والتشويش على العلاقة الإيجابية والمستمرة بين المخيمات الفلسطينية والجهات الرسمية اللبنانية، وعلى رأسها الجيش اللبناني”. ودعت “وسائل الإعلام كافة إلى توخي الدقة والمسؤولية الوطنية في نقل الأخبار، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المساهمة في نشرها قبل التأكد من مصادرها الحقيقية والموثوقة”، وختمت: “نؤكد التزامنا الدائم بالحفاظ على أمن واستقرار المخيم والجوار، وحرصنا على العلاقة الأخوية مع الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها”.

وكانت قناة “الحدث” أوردت “أن الجيش اللبناني صادر حوالى 800 صاروخ من مخيم البداوي”. ونقلت عن مصادر فلسطينية أن “لا قرار لدى حماس بتنفيذ أي هجوم من لبنان حاليا”، ولفتت إلى “أن الجيش اللبناني أوقف عنصرين من حماس ومن فصائل أخرى متورَطين بإطلاق صواريخ”.