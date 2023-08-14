الفصائل الفلسطينية والمؤسسات المجتمعية تتبنى إجراء انتخابات للسلطات المحلية في غزة بعد غياب 18 عاما

غزة – “القدس العربي”:

توافق المشاركون في مؤتمر دعت له حركة حماس في مدينة غزة، وحضرته فصائل فلسطينية ومؤسسات مجتمعية، على ضرورة إجراء انتخابات للسلطات المحلية “البلديات”، تكون تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية.

وعقب نقاشات وكلمات من المشاركين، أكدت على أهمية إجراء هذه الانتخابات الغائبة منذ 18 عاما عن القطاع، جرى الخروج في بيان ختامي، تلاه قيادي في حركة المبادرة الوطنية وجاء فيه “اجتمعت الفصائل وممثلون عن المجتمع المدني للتشاور حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة، وخلال الاجتماع أكد الحضور على أهمية وضرورة عقد انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة”.

وفي البيان الختامي أيضا جرى الطلب من الجهات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة، تسهيل إجراء الانتخابات المحلية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية، وجاء في البيان “إن الفصائل الفلسطينية وممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والمجتمعية وهي تُطالب الجهات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة لتسهيل إجراء الانتخابات المحلية تحت اشراف لجنة الانتخابات المركزية، فإنها ستقوم بكل الإجراءات المطلوبة منها لتذليل العقبات لإجراء هذه الانتخابات”.

جدير ذكره أنه لم تجر أي انتخابات بلدية في قطاع غزة منذ العام 2005، وذلك بسبب الانقسام السياسي بعد سيطرة حماس على قطاع غزة.

لكن منذ ان حدث الانقسام، أجريت انتخابات مجالس محلية عدة مرات في الضفة الغربية، آخرها في العام الماضي، وهي انتخابات قاطعتها حماس، وأعلنت فتح الفوز فيها، فيما قامت حماس بإجراء تعيينات للمجالس المحلية في القطاع.