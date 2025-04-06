الفصائل تعلن الإضراب الشامل الاثنين في فلسطين والشتات

رام الله: أعلنت القوى والفصائل الفلسطينية إضراباً شاملاً، غداً الاثنين، يشمل فلسطين ومخيمات الشتات، للتضامن مع قطاع غزة والضغط من أجل وقف حرب الإبادة الإسرائيلية ضده.

وقالت القوى في بيان، الأحد: “ندعو للإضراب الشامل في كل مناحي الحياة في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مخيمات اللجوء والشتات، وبمشاركة المتضامنين مع قضيتنا وأحرار العالم يوم الاثنين 7 أبريل 2025”.

ودعت إلى “إنجاح الإضراب العالمي من أجل إعلاء الصوت وتسليط الضوء على مذابح وجرائم الاحتلال البشعة بقتل المدنيين الأطفال والنساء والتدمير بهدف تهجير أبناء شعبنا”.

وطالبت بتحرك عاجل لوقف حرب الإبادة الجارية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، “في ظل فشل المجتمع الدولي في فرض عقوبات على الاحتلال أو محاسبة حكومته الإرهابية”.

(الأناضول)