الفصل في طلب الإفراج عنه بعد أسبوع… المؤرخ الجزائري بلغيث يتهم قناة سكاي نيوز الإماراتية بالتلاعب بتصريحاته حول الأمازيغية

الجزائر- «القدس العربي»: أُسدل الستار على جلسة المرافعة في قضية المؤرخ محمد الأمين بلغيث أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، والتي تتعلق بتصريحاته الطاعنة في الأمازيغية، في انتظار صدور القرار النهائي بعد أسبوع، وهو ما سيتحدد بناء عليه طريقة سير المحاكمة. وتتعلق هذه المرافعات، بالاستئناف الذي رفعته هيئة دفاعه ضد قرار قاضي التحقيق إيداعه الحبس المؤقت، وليس بالمحاكمة التي لم يحدد تاريخها بعد. ورافع المحامون لصالح الإفراج عن محمد الأمين بلغيث ومحاكمته في الإفراج، كونه يوفر كل الضمانات، فهو أستاذ جامعي معروف ويوفر كل الضمانات لجعله يحاكم وهو خارج السجن، مثلما ينص قانون الإجراءات الجزائية.

وسيترتب على قرار غرفة الاتهام الذي سيصدر يوم 21 أيار/مايو الجاري، تحديد مصير المؤرخ في السجن إلى جانب نقطة لا تقل أهمية تتعلق بالتهم، إذ يحق لغرفة الاتهام إعادة تكييف هذه التهم الموجهة إليه ابتداء من قبل قاضي التحقيق والتي تتضمن جناية، في حين يرى المحامون أن القضية يمكن معالجتها في محكمة الجنح وإزالة الطابع الجنائي عنها.

*ضحية تلاعب مونتاج

واللافت وفق ما تسرب من التحقيقات، أن المؤرخ محمد الأمين بلغيث، صرّح أنه وقع ضحية «تلاعب مونتاج» من طرف قناة سكاي نيوز عربية، التي أجرت معه الحوار. لكنه قال إنه لا يملك أي تسجيل يؤكد صحة تصريحاته لإثبات وقوعه ضحية هذا التلاعب من قبل القناة.

وذكر وفق ما نقله موقع «النهار» المحلي، أنه «تم حذف عدة عبارات من حواره» بخصوص كلامه عن «الأمازيغية»، لغرض ما، مشيراً إلى أن الصحفية «طرحت عليه سؤالاً مفخخاً»، لكنه أجابها «بناءً واستناداً إلى دراسات تاريخية تعود لباحثين قدامى».

أما بخصوص وصفه لبعض المهاجرين في فرنسا بـ»الحركى»، فذكر بلغيث أنه كان يقصد من كلامه «بعض المغتربين الذين كانوا ضد الوطن ومصلحته في وقت سابق»، ثم أصبحوا «يدّعون الوطنية بعد حصولهم على الإقامة بفرنسا»، نافياً أن يكون قد قصد كل المهاجرين المقيمين هناك.

وعن حيثيات هذا اللقاء الصحافي، قال بلغيث إن أحد الصحافيين اتصل به بتاريخ 5 آذار/مارس وطلب منه المشاركة في حصة تلفزيونية مسجلة على قناة «سكاي نيوز عربية» بعنوان «العلاقات الجزائرية الفرنسية»، فوافق على الدعوة، وتم إرسال سائق تابع للقناة نقله إلى مكتب الاستوديو الكائن ببئر خادم في العاصمة. وكان القضاء الجزائري بعد الضجة الواسعة التي أثارتها تصريحاته حول «الأمازيغية»، قد تحرك مع مطلع الشهر الجاري باتجاه توقيف المؤرخ محمد الأمين بلغيث بالحبس المؤقت.

وورد في بيان لنيابة الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، أنه «بتاريخ 01 أيار/ماي، وبعد تداول مقطع فيديو بمنصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، يتعلق بحوار تلفزيوني جمع بين صحفية قناة تسمى سكاي نيوز عربية، والمدعو بلغيث محمد الأمين، والذي صرح فيه أن الأمازيغية هي مشروع صهيوني فرنسي، وباعتبار أن ذلك يشكل انتهاكاً للمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري المكرسة بموجب الدستور، وتعدياً على مكون أساسي للهوية الوطنية، ومساساً صارخاً بالوحدة الوطنية ورموز وثوابت الأمة، فقد أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي وتوقيف المشتبه فيه».

وأضاف البيان أنه بتاريخ 03 أيار/مايو 2025، «تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة، حيث تمت متابعته عن طريق فتح تحقيق قضائي ضده بجناية القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية وجنحة المساس بسلامة وحدة الوطن، وجنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز عن طريق تكنولوجيات الإعلام الاتصال».

*جدل حاد

وكان تصريح المؤرخ الجزائري محمد الأمين بلغيث، الذي قال فيه إن الأمازيغية «مشروع أيديولوجي فرنسي-صهيوني»، وإن أصل البربر يعود إلى «عرب فينيقيين»، قد أثار موجة واسعة من الاستياء وجدلاً حاداً في الأوساط السياسية والثقافية في الجزائر. ورأى كثيرون في هذه التصريحات مساساً مباشراً بأحد مقومات الهوية الوطنية الثلاثة، كما نص عليها الدستور الجزائري: الإسلام، والعروبة، والأمازيغية.

وجاءت تصريحات بلغيث خلال مقابلة مع قناة «سكاي نيوز عربية»، حين طُلب منه توضيح آرائه المثيرة للجدل حول الهوية الأمازيغية، وما إذا كانت تلك المواقف تمثل طمساً لهوية شعب بأكمله. وردّ بالقول: «ليست هناك ثقافة. هذا مشروع أيديولوجي صهيوني فرنسي بامتياز. لا وجود لشيء اسمه أمازيغية، هناك بربر، وهم عرب قدماء وفق ما يدين به كبار المؤرخين في الشرق والغرب».

وأضاف بلغيث أن «قضية الأمازيغية تُعد، بإجماع عقلاء ليبيا والجزائر والمغرب، مشروعاً سياسياً هدفه تقويض وحدة المغرب العربي، خدمةً لمشروع فرنسي يسعى إلى فرض مغرب فرنكوفوني». وختم حديثه بالقول: «نحن نعود في أصولنا إلى الفينيقيين الكنعانيين، وهذا هو السر بيننا وبين خصومنا في الداخل والخارج».

وفور انتشار المقطع، واجه بلغيث موجة انتقادات حادة من نشطاء وباحثين وصحافيين، وصفوا تصريحاته بأنها استفزازية وتحمل خلفيات سياسية. وطالب عدد منهم بإحالته للتحقيق بتهمة التشكيك في الثوابت الوطنية، في مقارنة مع قضية الكاتب بوعلام صنصال، الذي يقبع حالياً في السجن بعد أن نُسبت إليه تصريحات اعتُبرت مسيئة للوحدة الترابية الجزائرية.

وتحدث البعض بأن بلغيث مارس «تحريضاً عرقياً» على منصة إعلامية خليجية لها سوابق في استهداف السيادة الجزائرية، وهو ما اعتبره سلوكاً يخرج من خانة حرية التعبير إلى خانة الطعن في وحدة الأمة.

*توتر في العلاقات مع الإمارات

وتطورت القضية إلى حد التسبب في توتر جديد في العلاقات مع الإمارات. وهاجم التلفزيون الجزائري الرسمي، بضراوة، أبو ظبي على خلفية استضافة قناة تابعة لها للمؤرخ وبث تصريحات اعتبرت أنها «استهداف خطير لثوابت الشعب الجزائري العريقة ومحاولة التشكيك في أصولها وتاريخها العميق».

وأضاف بيان التلفزيون أن تهجم الإمارات على الجزائر ذات التاريخ المقاوم ليس سوى محاولة يائسة من كيانات هجينة تفتقر إلى الجذور والسيادة الحقيقية»، مبرزاً أنها تحولت إلى مصانع للفتنة وبث السموم الأيديولوجية، مستغلة تاجر إيديولوجيا في سوق التاريخ»، في إشارة مباشرة للمؤرخ محمد الأمين بلغيث.

ووصف التلفزيون العمومي «الطعن في وحدة الشعب الجزائري بأنه ليس مجرد إساءة إعلامية، بل عدوان يطال القيم والسيادة والمصير المشترك»، مؤكداً أنه «طعن يأتي فقط من أجل حصد المزيد من الولاء لمن يقض مضاجعهم استقرار الجزائر وتقدمها». وأردف أن «الجزائر لن تقف باكية على أطلال ما قدمته للدويلة المصطنعة من دعم ونصرة، لكنها وكما يفعل الشامخون، سترد الصاع صاعين».

وفي السنوات الأخيرة، عادت أطروحة «الجذور الفينيقية» للجزائر لتنتشر عبر بعض الصفحات والأسماء المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في سياق الجدل الهوياتي الذي يتكرر في كل مرة بصور مختلفة. ووجد البعض في هذه الأطروحة تأكيداً للهوية العربية للبلاد، في مواجهة من يرون أن العرب وجدوا في الجزائر كغزاة، وهو كلام يتم ترديده في الأوساط المعادية للهوية العربية للبلاد.