سياسة | دولي

الفلبين تعلق إجراء مسح في بحر الصين الجنوبي بعد “مضايقات” من الصين

25 - يناير - 2025

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مانيلا: قالت الفلبين السبت إنها علقت إجراء مسح علمي في بحر الصين الجنوبي بعد أن واجهت سفن صيد تابعة لها “مضايقات” وسلوكا عدائيا من خفر السواحل والبحرية الصينية.

وشهدت الآونة الأخيرة سلسلة من المواجهات المتصاعدة بين مانيلا وبكين في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. وتقول الصين إنها صاحبة السيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا والذي تمر من خلاله تجارة قيمتها أكثر من ثلاثة تريليونات دولار سنويا، وهو قول يتداخل مع مطالبات الفلبين وإندونيسيا وماليزيا وفيتنام.

وقال خفر السواحل الفلبيني في بيان إن سفينتين تابعتين لمكتب مصايد الأسماك الفلبيني تعرضتا “لسلوك عدواني” من ثلاث سفن لقوات خفر السواحل الصينية عندما كانتا في طريقهما لجمع عينات من الرمال من جزيرة ساندي كاي بالقرب من جزيرة ثيتو الخاضعة لسيطرة الفلبين.

وأضاف خفر السواحل الذي دعم المهمة العلمية أن الصين نشرت أربعة زوارق صغيرة “لمضايقة” السفينتين وهما عبارة عن قاربين مطاطين نشرهما مكتب مصايد الأسماك لنقل أفراد إلى جزيرة ساندي كاي.

وتابع أن طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية الصينية حلقت أيضا على “ارتفاع غير آمن” فوق القاربين.

ولم ترد السفارة الصينية في مانيلا على الفور على طلب للتعليق.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 25, 2025 الساعة 8:39 ص

    هه اسمه بحر الصين الجنوبي، يعني أنه يتبع الصين 😎☝️

    رد

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