الفلبين: تصرفات الصين “العدوانية” في بحر الصين الجنوبي “تصعيد خطير”

مانيلا: قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في مانيلا اليوم الاثنين إن تصرفات الصين “العدوانية” ضد السفن الفلبينية في بحر الصين الجنوبي تمثل “تصعيدا خطيرا” من جانب عناصر تابعة لبكين.

وأضاف المتحدث جوناثان مالايا أن ادعاءات الصين بأن الولايات المتحدة تشعل جرأة الفلبين على الاستفزاز لا أساس لها من الصحة.

وأعلنت وزارة الخارجية الفلبينية اليوم الاثنين أنها استدعت السفير الصيني في مانيلا احتجاجا على ما وصفتها بأنها تحركات “عدوانية” من جانب الصين ضد السفن الفلبينية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية في مؤتمر صحافي إن الفلبين قدمت احتجاجا دبلوماسيا للصين بسبب استخدام سفن خفر السواحل الصينية لمدافع المياه ضد قوارب فلبينية.

(رويترز)