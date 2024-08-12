الفلبين تعتزم تقديم احتجاج لدى الصين بشأن حادثة جوية فوق بحر الصين الجنوبي

بكين: قال وزير خارجية الفلبين إنريكي مانالو اليوم الاثنين، إن الفلبين ستقدم احتجاجا دبلوماسيا إلى الصين بشأن حادثة جوية وقعت مؤخرا فوق بحر الصين الجنوبي.

وكان قائد الجيش الفلبيني روميو برونر قال للصحافيين إن بلاده ستواصل دورياتها البحرية في بحر الصين الجنوبي على الرغم من التصرفات “الخطيرة والاستفزازية” من جانب القوات الجوية الصينية الأسبوع الماضي.

وشكا الجيش الفلبيني من تصرفات خطيرة من جانب طائرتين صينيتين ألقتا قنابل مضيئة في مسار طائرة تابعة للقوات الجوية الفلبينية كانت تقوم بدورية روتينية فوق جزر سكاربورو شول في الثامن من أغسطس /آب.

وقال وزير الدفاع جيلبرتو تيودورو إنه يأمل أن تمتثل الصين للقانون الدولي والحاجة إلى تهدئة التوتر.

وقال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس أمس الأحد إن تصرفات الصين “غير مبررة وغير قانونية ومتهورة”.

ولم ترد السفارة الصينية في مانيلا على الفور على طلب للتعليق.

وقالت القيادة الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني يوم السبت إن الطائرة الفلبينية توغلت بشكل غير قانوني على الرغم من التحذيرات المتكررة.

(رويترز)