الفلسطينيون مصدومون بعد المذبحة… وبايدن يبرئ إسرائيل

غزة -رام الله -«القدس العربي»: استيقظ أهالي غزة، أمس الأربعاء، على هول مشاهد وتداعيات مجزرة مستشفى المعمداني التي نفذتها قوات الاحتلال، وأسفرت عن مصرع حوالى 500 شهيد، فيما تبنى الرئيس الأمريكي جو بايدن رواية دولة الاحتلال، وبرأها من المجزرة.

وظل المواطنون يتابعون حتى ساعات الفجر الأولى ليوم الأربعاء الإذاعات المحلية التي كانت تنقل الأخبار بشكل متتال عن المجزرة، فيما حصل البعض ممن توفرت لديهم خدمات إنترنت ضعيفة بصعوبة على صور الضحايا، وبينهم أطفال ونساء ورجال ومسنون، فصلت رؤوسهم عن أجسادهم، وبعضهم بقرت بطونهم وآخرون بترت أطرافهم من شدة القصف.

واستفاق سكان القطاع على هول المجزرة، بعد خروج جنازات الشهداء الذين شيعت جثامينهم دفعة واحدة، من مشفى الشفاء غرب مدينة غزة، حيث نقلوا إليها بصعوبة هم والمصابون، جراح غالبيتهم شديدة الخطورة.

وأبكت صور المجزرة الكثير من السكان الذين عاشوا ليلة من القصف العنيف، حيث لم تكتف قوات الاحتلال بمجزرة المشفى، بل طالت هجماتها أيضا عدة مناطق في القطاع، أسفرت عن وقوع خسائر بشرية كبيرة بعد أن هدمت الكثير من المنازل فوق رؤوس قاطنيها.

السيسي: انقلوهم إلى النقب… وأحد الآباء: عدت فلم أجد طفلي ولا الطبيب ولا المشفى

ويقول أحد آباء الضحايا الأطفال، حيث كان طفله يعالج من إصابة ويوجد في مشفى المعمداني، إن الطبيب كان قد أخبره بأن هناك أملا صغيرا لبقائه حيا. وتابع وهو يصف حجم المأساة “ذهبت وعدت فلم أجد طفلي ولا الطبيب ولا المستشفى”.

وقد أدت تلك المجزرة إلى تقطع الضحايا إلى أشلاء، وبعضهم بات صعبا التعرف عليه، فيما ظهرت لقطات لأطفال مصابين، وهم يواسون إخوة يصغرونهم في السن، ولآخرين قد فاضت أرواحهم إلى بارئها وهم نيام بين أحضان والديهم الذين قضوا معهم في تلك المجزرة.

ووجدت طواقم الإنقاذ صعوبة كبيرة في انتشال جثث الضحايا والمصابين من بين الركام، وأكد جهاز الدفاع المدني أن تلك المجزرة فاقت قدرات الجهاز، وفاقت أيضا الخيال.

ولا تزال آثار المجزرة بعد انتشال الضحايا قائمة، حيث يغطي الركام ساحة المشفى، فيما تفوح رائحة الدم والبارود من كل الأرجاء، فيما غطى اللون الأسود جراء الحريق الذي نشب بسبب القصف ما تبقى من جدران وأشجار ذلك المشفى.

في ساحة المستشفى، عمل سامر ترزي وأحمد طافش مع العشرات من الفلسطينيين على جمع أشلاء الشهداء المتناثرة.

وضع سامر (50 عاما) قفازات وحمل كيساً بلاستيكياً أسود اللون جمع فيه يدًا وجدها تحت شجرة، ويشير إلى بقايا أرز وبعض قطع الدجاج المسلوق التي اختلطت بالدم، قبل أن يقول “كانوا هنا يأكلون. كلهم ماتوا، مجزرة”

ويضيف “ما عسانا نفعل؟ نجمع الأشلاء وقطع اللحم المتفحمة. وجدنا قطعا من رأس شهيد، وأجزاء من أيد وأرجلا وبقايا أمعاء. مشهد لا يُطاق”.

في مستشفى الشفاء في مدينة غزة، جاء كثيرون إلى ثلاجة الموتى علهم يجدون جثث أقربائهم أو يتعرفون عليها من أجل دفنها. لم تعد الثلاجات تتسع ووضعت عشرات الجثث على الأرض، بعضها ملفوف بأكفان بيضاء وأخرى بأكياس بيضاء أو سوداء، وأخرى ببطانيات. ولم يكن في الإمكان التعرّف على العديد منها بسبب تفحمها.

وكانت امرأة حافية القدمين تصرخ وهي تبحث بين الجثث، “أبي، إخوتي”.

الشهداء شيّعوا جماعة… غضب في الضفة… وضحايا قطعت رؤوسهم وبترت أطرافهم

ورداً على المجزرة، تظاهر عشرات آلاف المواطنين، في مدن الضفة الغربية ومخيماتها، تنديدا، فيما ساد الإضراب الشامل كافة المحافظات، ووقعت مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة في مناطق متفرقة.

وتزامن كشف هول المجزرة مع انحياز أمريكي لإسرائيل، وتبرئة لها.

فمن دون أن يشير لأدلة وقرائن تثبت مزاعمه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي زار تل أبيب أمس، لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين لنتنياهو “لستم من فعلها”. وأدعى أنه “بناء على ما لدينا من معلومات حتى الآن، يبدو أن ذلك (الانفجار) ناتج عن صاروخ طائش أطلقته جماعة إرهابية من غزة”.

إلى ذلك، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، إن محاولة تهجير الفلسطينيين من غزة، تجرنا لحرب مع إسرائيل.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس الذي زار القاهرة، أن تصفية القضية الفلسطينية أمر في غاية الخطورة.

وتابع: “إذا كانت هناك فكرة للتهجير في إسرائيل، فتوجد صحراء النقب في إسرائيل، حتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة، لكن نقلها إلى مصر أمر خطير، ستتحول سيناء إلى قاعدة لعمليات ضد إسرائيل، ويتلاشى السلام”.

(استقالة صحافي تونسي من

الـ «بي بي سي» لانحيازها للاحتلال

أعلن الصحافي التونسي، بسام بونني، استقالته من هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” نظراً لانحيازها للاحتلال الإسرائيلي. وكتب عبر صفحته على موقع “أكس” قائلاً: “تقدمت صباح اليوم (أمس) باستقالتي من هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، لما يحتمه عليَّ الضمير المهني”.

فيما لاقت التغريدة تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أشاد رواده بتصرفه الإنساني، الذي رفض التحيز ضد الفلسطينيين الذين يعانون من مجازر الاحتلال الإسرائيلي.

ناد فرنسي يوقف لاعبا جزائريا دعم فلسطين

قرر نادي نيس الفرنسي لكرة القدم إيقاف مدافعه الجزائري يوسف عطال “حتى إشعار آخر” بسبب دعم فلسطين.

وكان عطال قد نشر مقطع فيديو على حسابه في “إنستغرام” تضامنا مع الشعرب الفلسطيني، قبل أن يتم تحقيق قضائي أولي ضد اللاعب بتهمة “الدفاع عن الإرهاب” و”معاداة السامية”.واستدعي عطال الذي كان مع منتخب بلاده منذ التاسع من تشرين الأول / أكتوبر وهي الفترة التي نشر فيها المنشور المثير للجدل، فور عودته إلى نيس من قبل مسؤولي النادي الذين تحدثوا معه.

وأوضح النادي: “نود التأكيد على أن سمعة ووحدة نادي نيس تعتمد على سلوك جميع موظفيه الذين يجب أن يكونوا متوافقين مع القيم التي تدافع عنها المؤسسة”، مؤكدًا “التزامه الراسخ بشأن انتصار السلام على كل الاعتبارات الأخرى”.