الفلسطينيون يستذكرون “انتفاضة الأقصى” في ذكراها الـ23.. والأوضاع الميدانية المتوترة تجعل تجددها قائما

غزة – “القدس العربي”:

يستذكر الفلسطينيون في هذه الأيام، بداية فعاليات “انتفاضة الأقصى”، التي انفجرت قبل 23 عاما، رفضا للزيارة الاستفزازية التي قام بها زعيم المعارضة الإسرائيلية اليميني في ذلك الوقت أرئيل شارون، لباحات المسجد الأقصى، والتي تصاعدت وتيرتها لتنتقل مع مرور الأيام والشهور من المواجهات الشعبية إلى المواجهة بالأسلحة والمتفجرات، خاصة وأن الوقائع على الأرض، في هذا الوقت تتشابه عما كانت عليه في تلك الفترة، وربما بشكل أسوأ.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تتواصل حملات الكترونية، تذكر بأهم أحداث تلك الانتفاضة التي دامت لمدة خمس سنوات، ذاق خلالها الفلسطينيون شتى أنواع العذاب على أيدي حكومات إسرائيل المتعاقبة، وقواتها العسكرية التي استخدمت القوة المفرطة، بحد وصلت إلى “جرائم الحرب”.

وانطلقت تلك الحملات يوم الخميس الذي وافق 28 سبتمبر، وهو ذكرى اليوم الذي زار فيه شارون المسجد الأقصى في العام 2000، وأسس لمرحلة نضال فلسطينية جديدة، حين توسع نطاق الفعاليات الشعبية والتظاهرات الغاضبة لتصل إلى كل المناطق الفلسطينية، في اليوم الثاني من الزيارة، وهناك دارت مواجهات شعبية أسفرت عن سقوط شهداء.

واستخدم معظم المشاركون وسم #انتفاضة الأقصى في كتاباتهم، وقام نشطاء بنشر صور أبرز شهداء تلك الانتفاضة، الذين اغتالتهم إسرائيل، وكذلك صور للأطفال الشهداء الذين سقطوا بنيران الاحتلال.

وانفجرت تلك الأحداث في ظل أجواء مشحونة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، بعد فشل جولة مفاوضات مهمة، كانت تبحث قضايا الوضع النهائي، والتي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية في “منتجع كامب ديفيد”، لتؤسس لمرحلة جديدة، لم تبق من مرحلة “اتفاقية أوسلو” للسلام التي وقعت في قبل اندلاع هذه الانتفاضة بسبعة أعوام سوى اسمها فقط.

وتوسعت مع مرور الأيام والشهور فعاليات “انتفاضة الأقصى”، حيث شكلت الفصائل الفلسطينية خلايا مسلحة، قامت بتنفيذ عمليات نوعية، كما لجأت إلى تنفيذ عمليات تفجير وإطلاق نار استهدفت حافلات داخل المدن الإسرائيلية.

وكان من أبرز محطات تلك الانتفاضة، لجوء سلطات الاحتلال إلى سياسة الاغتيالات، من خلال استخدام الطائرات الحربية والمسيرة، والتي طالت عددا كبيرا من قادة الفصائل الفلسطينية والأذرع العسكرية، من أبرزهم مؤسس حماس أحمد ياسين وقائد الحركة في غزة عبد العزيز الرنتيسي، والأمين العام للجبهة الشعبية أبو علي مصطفي، والقياديان في حركة فتح ثابت ثابت وجمال عبد الرازق، والعديد من القيادات العسكرية للفصائل الفلسطينية، كما يتهم الفلسطينيون إسرائيل بقتل الرئيس الراحل ياسر عرفات بالسم.

ووفق احصائيات فلسطينية فقد قدم الشعب الفلسطيني في هذه الانتفاضة نحو 4464 شهيداً، وأكثر من 47 ألف جريح، فيما قامت قوات الاحتلال باعتقال الآلاف من المواطنين بينهم رجال كبار في السن وأطفال ونساء، بهدف إخماد نار الانتفاضة.

ورغم مرور كل هذه السنوات على “انتفاضة الأقصى”، إلا أن الوقائع على الأرض لا تزال متشابهة، حيث لا يوجد حاليا أي أفق سياسي، بسبب تهرب حكومة إسرائيل اليمينية من التزامات اتفاقيات السلام، فيما المستوطنون وبدعم حكومي يصعدون من هجماتهم بنهب أراضي الضفة، فيما الوضع الميداني في غزة وشمال الضفة يتجه للتصعيد.