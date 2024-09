الفلسطينيون يستقبلون رمضان في أجواء كئيبة وسط الحرب

القدس- القاهرة- رفح: يستقبل الفلسطينيون شهر رمضان في أجواء كئيبة وسط إجراءات أمنية مشددة من الشرطة الإسرائيلية وشبح الحرب والجوع في غزة، مع تعثّر المحادثات الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

ونُشر آلاف من أفراد الشرطة في الشوارع الضيقة بالبلدة القديمة في القدس، حيث من المتوقع أن يصل عشرات الآلاف كل يوم لأداء الصلاة بالمسجد الأقصى.

وظلت التلة التي يقع عليها المسجد الأقصى نقطة اشتعال للعنف منذ فترة طويلة، وكانت أيضاً من أسباب اندلاع الحرب السابقة في عام 2021 بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” التي تدير غزة.

ويتضاءل ذلك الصراع، الذي استمر لعشرة أيام فقط، مقارنة بالحرب الحالية التي دخلت الآن شهرها السادس. وبدأت الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول عندما اقتحم آلاف من مقاتلي “حماس” إسرائيل التي تقول إن هجومهم أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص.

وأثارت الحملة الإسرائيلية المتواصلة في غزة دون هوادة قلقاً متزايداً على مستوى العالم، إذ يهدد تزايد خطر المجاعة بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين الذي تجاوز بالفعل 31 ألفاً.

وفي رسالة إلى المسلمين داخل الولايات المتحدة وخارجها بمناسبة شهر رمضان، تعهّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأحد، بمواصلة الضغط من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتطبيق وقف لإطلاق النار، وتحقيق استقرار على المدى البعيد في المنطقة.

وأضاف بايدن، في بيان: “في ظل تجمع المسلمين في أنحاء العام، على مدى الأيام والأسابيع المقبلة للإفطار، ستكون معاناة الشعب الفلسطيني حاضرة في أذهان الكثيرين. إنها حاضرة في ذهني أيضاً”.

وتابع: “إلى من ينتحبون خلال وقت الحرب هذا، أنا أسمعكم وأراكم وأتوجه بالدعاء كي تجدوا السلوى”.

The Holy month of #Ramadan is here. It’s the month of peace & giving with families coming together.

For the people of #Gaza, it comes as extreme hunger spreads, displacement continues & fear + anxiety prevail amid threats of a military operation on #Rafah

This month should… pic.twitter.com/qjG7V7AGhT

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) March 10, 2024