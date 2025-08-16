الفلسطينيون يسيطرون على مسيّرة إسرائيلية بعد “هبوطها اضطرارياً” في غزة- (فيديو)

تل أبيب: قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إن طائرة استطلاع إسرائيلية مسيّرة من طراز سكاي لارك 3 “هبطت اضطرارياً” في حي الرمال بمدينة غزة إثر عطل فني.

وكانت قناة “كان نيوز” قد ذكرت، في بادئ الأمر، أن الطائرة سقطت أثناء تنفيذ الجيش أنشطة عملياتية داخل المدينة. وأضاف الجيش الإسرائيلي لاحقاً أنه تم استبعاد المخاوف من تسرب معلومات استخباراتية بسبب الخلل الفني في الطائرة.

وتزن الطائرة سكاي لارك، التي طوّرتها شركة الدفاع الإسرائيلية إلبيت سيستمز، نحو 40 كغم، ويمكنها التحليق لمدة ست ساعات على ارتفاع يصل إلى 15 ألف قدم، وبمدى يصل إلى 100 كيلومتر، وفق ما ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على الإنترنت بعد الهبوط سكاناً محليين في غزة وهم يتفقدون المسيّرة قبل نقلها إلى مكان غير معلوم.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” على موقعها الإلكتروني، السبت، كان الجيش الإسرائيلي قد قال إن “طائرة مسيّرة من نوع سكاي لارك قامت بهبوط اضطراري بعد عطل فني”.

Geolocation| Crashed Israeli Skylark 3 surveillance UAV next to Abu Zayada Cafe and Restaurant on Omar Al-Mukhtar Street, Al-Rimal neighborhood, Gaza City, Northern #Gaza

31.518491, 34.446244

Number “541” is readable on the UAV.https://t.co/iJnibpOobW pic.twitter.com/pybcC8iX8F — Anno Nemo (@NemoAnno) August 16, 2025

يأتي ذلك فيما بدأ جنود من الفرقة 99 في الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، عمليات في منطقة الزيتون على مشارف مدينة غزة، في إطار الاستعدادات لخطط احتلال المدينة كجزء من إستراتيجية إسرائيلية جديدة في القطاع.

(د ب أ)