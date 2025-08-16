سياسة | عربي | فلسطين

الفلسطينيون يسيطرون على مسيّرة إسرائيلية بعد “هبوطها اضطرارياً” في غزة- (فيديو)

منذ ساعتين

لقطة شاشة من فيديو

حجم الخط
0

تل أبيب: قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إن طائرة استطلاع إسرائيلية مسيّرة من طراز سكاي لارك 3 “هبطت اضطرارياً” في حي الرمال بمدينة غزة إثر عطل فني.

وكانت قناة “كان نيوز” قد ذكرت، في بادئ الأمر، أن الطائرة سقطت أثناء تنفيذ الجيش أنشطة عملياتية داخل المدينة. وأضاف الجيش الإسرائيلي لاحقاً أنه تم استبعاد المخاوف من تسرب معلومات استخباراتية بسبب الخلل الفني في الطائرة.

وتزن الطائرة سكاي لارك، التي طوّرتها شركة الدفاع الإسرائيلية إلبيت سيستمز، نحو 40 كغم، ويمكنها التحليق لمدة ست ساعات على ارتفاع يصل إلى 15 ألف قدم، وبمدى يصل إلى 100 كيلومتر، وفق ما ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على الإنترنت بعد الهبوط سكاناً محليين في غزة وهم يتفقدون المسيّرة قبل نقلها إلى مكان غير معلوم.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” على موقعها الإلكتروني، السبت، كان الجيش الإسرائيلي قد قال إن “طائرة مسيّرة من نوع سكاي لارك قامت بهبوط اضطراري بعد عطل فني”.

يأتي ذلك فيما بدأ جنود من الفرقة 99 في الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، عمليات في منطقة الزيتون على مشارف مدينة غزة، في إطار الاستعدادات لخطط احتلال المدينة كجزء من إستراتيجية إسرائيلية جديدة في القطاع.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

رئيسة وزراء الدنمارك: نتنياهو “مشكلة في حد ذاته”
منذ 3 ساعات
الثوابتة: هجوم إسرائيل الدموي على حي الزيتون في غزة شرد مئات العائلات
منذ 3 ساعات
وزيرا خارجية مصر وألمانيا يتفقان على خطورة التصريحات الخاصة بـ”أوهام إسرائيل الكبرى”
منذ 4 ساعات
“يويفا” يوجّه اتهامات لناديين إسرائيلي وبولندي بسبب لافتات سياسية
منذ 4 ساعات

اشترك في قائمتنا البريدية