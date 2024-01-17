الفلسطيني مروان عبد الحميد الذي نشأ في غزة يشارك في مهرجان كواتشيلا الأمريكي الضخم

نيويورك – أ ف ب: ستكون نجمة البوب لانا ديل ري ومغنية الراب دوجا كات والمغني «تايلر، ذا كريتور» من أبرز الأسماء الفنية هذه السنة في مهرجان كواتشيلا الأمريكي الضخم، على ما أعلن منظموه، فيما تضم لائحة المشاركين أيضاً المغني الفرنسي من أصل فلسطيني مروان عبد الحميد المعروف بسان لوفان، الذي نشأ في غزة.

ويجمع البرنامج في الوقت نفسه نجوماً عالميين، على غرار لانا ديل ري ودوجا كات، ونجوم راب صاعدين كالأمريكيتين رينيه راب وفيكتوريا مونيه.

وستحضر الأغنيات باللغة الفرنسية على خشبات كواتشيلا هذا السنة أيضاً من خلال دي جاي سنايك وفرقة البوب والإلكترو «لِمبراتريس»، بعدما كان العام الفائت شهد مشاركة المغنية البلجيكية أنجيل.

وكانت نسخة عام 2023 التي وُصفت بأنها تاريخية، خصصت للمرة الأولى صدارة المهرجان لفنان ناطق بالإسبانية ومتحدر من أمريكا اللاتينية هو باد باني من بورتوريكو، وهو المغني وفنان الراب الذي تستقطب أغنياته أكبر عدد من المستمعين في العالم. كذلك كانت فرقة «بلاك بينك» الكورية الجنوبية أول فرقة آسيوية بين نجوم المهرجان.

ويُتوقع أن تشهد نسخة 2024 عودة فرقة البانك الأمريكية «نو داوت» بقيادة غوين ستيفاني، علماً أن كواتشيلا هو أول مهرجان تشارك فيه منذ 2015 هذه الفرقة التي بلغت ذروة نجاحها في تسعينات القرن العشرين.

ومن المشاركين أيضاً المغني ذو الأصول الفلسطينية والفرنسية والجزائرية والصربية مروان عبد الحميد (سان لوفان) الذي يقيم حالياً في لوس أنجليس. وأمضى هذا الفنان طفولته في غزة قبل أن تضطر عائلته للانتقال إلى الأردن.

ويقام المهرجان في وسط صحراء كاليفورنيا خلال عطلتي نهاية أسبوع من ثلاثة أيام في كل منهما، بين 12 و14 نيسان/أبريل، ثم بين 19 و21 من الشهر عينه.