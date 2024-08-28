الفلسطيني معتز عزايزة يُلهب مشاعر 30 ألف مشاهد في حفل غنائي في لندن

لندن ـ «القدس العربي»: ألهب الإعلامي الفلسطيني معتز عزايزة مشاعر 34 ألفًا حضروا الحفل الموسيقي الخاص بفرقة «ماسف أتاك» في بريستول، جنوب غرب إنكلترا.

واستغل الحفل الموسيقي لإلقاء كلمة تُصوِّر معاناة الشعب الفلسطيني وكفاحه ضد الاحتلال.

وتُعرَف الفرقة البريطانية بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، وقد أشاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بتخصيص خشبة المسرح لكلمة معتز عزايزة. وعرض الرجل صورًا لقطاع غزة على الشاشة الموجودة على خشبة المسرح أثناء الحفل، وتلقى الناشط الفلسطيني تصفيقًا حارًّا من الحشود التي رفعت الأعلام الفلسطينية.

وقال: «اسمي معتز، وأنا من أبناء قطاع غزة في فلسطين المحتلة، وقد حضرت بينكم اليوم لمشاركة قصص ملايين الأبرياء، ممن لا يزالون يعيشون تحت الاحتلال في عام 2024 . أنا هنا لأحدثكم عن معاناة شعبي، الذي لا يطلب أكثر من العيش بسلام، في ظل رفض إسرائيل منحهم حق العيش بسلام».

وأضاف عزايزة: «لم آتِ إلى هنا اليوم لأُفسِد حفلكم، لكنني أود تذكيركم فقط باستشهاد أكثر من 40 ألف فلسطيني قتلهم الاحتلال الإسرائيلي في بلدي».

كما عرض صورة للعلم الفلسطيني على الشاشة الموجودة فوق خشبة المسرح أثناء الحفل. وكانت الفرقة قد أصدرت أغنية بالتعاون مع فرقتَين أخريَين؛ دعمًا لمنظمة «أطباء بلا حدود» التي تعمل في قطاع غزة، وحملت الأغنية عنوان: «وقف إطلاق النار» وقد تبرعت الفرقة بعائدات الأغنية لمصلحة منظمة «أطباء بلا حدود».

وكان الناشط والصحافي معتز عزايزة قد بدأ توثيق الفظائع الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر العديد من مقاطع الفيديو التي تصور الانتهاكات الإسرائيلية على إنستغرام، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وقد أُجلِيَ من قطاع غزة إلى دولة قطر.

كما قاطعت الفرقة الحفلات والعروض الموسيقية المقامة في إسرائيل منذ عام 1999؛ اعتراضًا على الاحتلال ونظام الفصل العنصري وممارسات القمع، وفقًا لبيان نشرته الفرقة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت روبرت ديل نيجا، وهي من الأعضاء المؤسسين للفرقة: «عندما سافرنا إلى إسرائيل في أواخر تسعينيات القرن الماضي، لاحظنا أن المجتمع هناك منقسم بسبب نظام الفصل العنصري، ورفضنا العودة لتنظيم الحفلات في إسرائيل بعد أن عرضنا شروطًا خاصة».

وقالت الفرقة: إن مقاطعتها لإسرائيل تُعَد شكلا من أشكال الضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال الوحشي لفلسطين.