الفنانة أنغام تؤكد تلقيها رسالة “شديدة الحقارة” بعد مهاجمتها أفيخاي أدرعي- (صورة)

لندن- “القدس العربي”:

قالت الفنانة المصرية أنغام إنها تلقت تهديدا بعدما هاجمت المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

ونشرت أنغام تدوينة عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام” قالت فيها: “تلقيت على هاتفي الخاص رسالة تهديد شديدة الحقارة”.

أضافت: “لم ينل مني إلا ضحكات الاستهزاء، وهو ينم عن ضعف ووضاعة وقلة حيلة”.

وتابعت: “نعلم جيدا من أنتم، محتلون ومغتصبون وسفاحون، هكذا عرفكم العالم وهكذا سنودعكم إلى مزابل التاريخ، هذا إذا تذكركم التاريخ في الأصل”.

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وقالت: “لست بصدد الدفاع عن مصر، لأن هذه الرسالة أكبر دليل على أن جرحها لازال غائرا على جبينكم الذي نكسناه”.

وذكرت أنغام في تدوينتها: “مصر التي ستظل للأبد كابوسا لن تستيقظوا منه، وستبقى أرضها حرة مستلقة شاهدة على خستكم، تذكركم دوما بأحلك لحظات عاشها شعبكم، وستظل أرض سيناء للأبد تشهد كل حبة رمل فيها على هزيمتكم النكراء التي سنحتفل بها من الآن فصاعدا كل ساعة لا كل عام”.

واختتمت الفنانة المصرية تدوينتها قائلة: “شعب فلسطين الأبطال أصحاب الأرض بالقانون إلى يوم الدين بالرغم من إبادتكم العرقية الممنهجة.. ولنا لقاء قريب تروا فيه إسرائيل تراب تحت أقدامكم”.

وكانت أنغام قد هاجمت أفيخاي أدرعي بعد انتقاده لها لدعائها عليه، حيث وجهت له رسالة قالت فيها: “انت يا اسمك ايه!! دون رقي ولا أدب لأنك ما تستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل، أنا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني ايه مصرية؟ يعني مصر الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا صهيوني والإنسانية نعرفها إحنا المصريين لما بعتنا لكم الأسرى بتوعكم مستورين بالبيچامات الكستور فاكر؟ بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب 73 ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين”.