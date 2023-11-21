الفنانة الأردنية فيدرا تحذر من مقاطعة منصات التواصل تضامنا مع فلسطين

عمان – «القدس العربي»: حذرت الفنانة الأردنية فيدرا من مقاطعة منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام، والوسائل التكنولوجية الحديثة المختلفة، كنوع من التعبير عن دعم القضية الفلسطينية، وفي إطار مقاطعة المنتجات الداعمة للصهيونية.

وقالت، في فيديو نشرته عبر حسابها في منصة «إكس»: «أنا عن نفسي قاطعت، ومقدرش أحس إني مساهمة ولو بجنيه لشركة صهيونية أو تدعم الصهيونية».

وأضافت: «فيسبوك وإنستغرام ووسائل التكنولوجيا هذه حاجات ملهاش بديل وأواصل استخدامها، لإن ليس لها بديل عربي، وفرق كبير بين إني أقاطع أكل وشرب أملأ به بطني وإني أقاطع تكنولوجيا ممكن أستخدمها سلاح ضدهم».

وتابعت: «منصات التواصل وموبايلي واللابتوب سلاح في إيدي أستخدمه علشان أنشر القضية الفلسطينية، وحاجات مهمة نعلي صوتنا من خلالها».

وطالبت فيدرا متابعيها بمواصلة مقاطعة المنتجات الداعمة للصهيونية قائلة: «المقاطعة مهمة جدا، وكل واحد من موقعه يعمل اللي يقدر عليه، قاطعوا وتبرعوا وتكلموا».