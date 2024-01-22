الفنانة المصرية ميسرة ترغب بالزواج من «الدحدوح»

القاهرة – «القدس العربي»: شغلت الفنانة المصرية الشهيرة ميسرة شبكات التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو لها، كشفت من خلاله عن رغبتها في الزواج من مراسل «الجزيرة» ومدير مكتبها في غزة وائل الدحدوح.

ويظهر في المقطع، الذي اجتاح الشبكات، مساء الأحد، الفنانة ميسرة وهي تقول لمذيعة خلال لقاء تلفزيوني: «تصدقي أنا نفسي أتجوز مين؟» فسألتها: «مين»؟ لتجيب: «وائل الدحدوح».

واسترسلت في حديثها: «ده راجل بمعنى الكلمة، قعدت أبص للراجل ده، أهله بيموتوا منه في القصف، وبيستعوضهم لربنا، ويقول معلش كله فداء لفلسطين».

وقاطعتها المذيعة: «بس انت هنا ما دورتيش على الفلوس»! فأردفت: «أنا لو لقيت واحد زي ده مش هفكر في الفلوس، صعب تلاقي راجل زي ده».

والفنانة ميسرة تشارك في فيلم «الملكة»، الذي طرح مؤخرا في دور العرض، وتقوم ببطولته النجمة هالة صدقي، بمشاركة شيرين رضا، وباسم سمرة، وكريم عفيفي.

وفور انتشار هذا الفيديو، بدأت حرب التعليقات بين من يرى أنها تحاول ركوب الموجة للوصول إلى الترند، ومن لا يلومها على رغبتها لأن الإعلامي الفلسطيني سحر العالم بقوة تحمله وصبره.

وأصبح مراسل «الجزيرة» أشهر من نار على علم، تماما كالملثم، ويقول البعض: «مش كفاية عاشقات «أبو عبيدة» طلع لنا عاشقات الدحدوح».

يذكر أن ميسرة فنانة شهيرة من مواليد العام 1967، ولدت في لبنان من أب مصري وأم لبنانية، وتقول سيرتها الذاتية المدرجة على ويكيبيديا إنها لم تتزوج مطلقا.

وبدأت مسيرتها في عالم التمثيل بداية من عام 2000، وشاركت في عدة أفلام منها: «السفارة في العمارة» مع عادل إمام، و»صباحو كدب»، و»اللمبي 8 غيغا»، و»حرامية في كي جي تو»، وغيرها الكثير.