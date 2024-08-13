الفنانة المعتزلة باسمة تثير الجدل باعترافاتها الجريئة عن الوسط الفني- (فيديو)

“القدس العربي”: أثارت تصريحات الفنانة اللبنانية المعتزلة باسمة مؤخرا عن الوسط الفني والتنازلات جدلا واسعا على السوشيال ميديا.

وخلال استضافتها في برنامج “شو القصة”، من إعداد وتقديم الإعلامية رابعة الزيات، تحدثت المغنية المعتزلة عن الفن قائلة: “أضع في رأسي أنني سأسير بطريقة صحيحة وأرفض المساومة، لن أخسر نفسي لو طُلب مني تنازلات، الفن كله تنازلات، أنا أحكي حقيقة الفن”.

وتابعت: “نكون تحت إغراءات، إذا قبلت يصبح لدي ألبوم، إذا رفضت أجلس في البيت، كان علي أن أقبل تنازلات جنسية، أو آخذ أموال لأكون صديقة لشخص ما، وهي أشياء لم أتربَّ عليها، الفن هنا هو بيع وشراء”.

وأشارت إلى أنها تعرضت لضغوطات كثيرة قبل الاعتزال والابتعاد عن الساحة الفنية، لا سيما أن زوجها كان مدير أعمالها، وأمام رفضها الكثير من الأمور وتقديم تنازلات، مرّت بضائقة مادية وفكرت في الانتحار، قائلةً: “فكرت في وسيلة للانتحار، حادث سيارة، أو القفز من أعلى، لكنني فكرت في أولادي وأردت ألا يروني بهذا الشكل”.