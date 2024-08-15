الفنانة المغربية ابتسام تسكت في «خط الرجعة»

الرباط – «القدس العربي»: تخوض الفنانة المغربية ابتسام تسكت تجربة جديدة في عالم التمثيل بعد تألقها في مجموعة من الأعمال التلفزيونية المغربية.

وقد شرع صناع مسلسل «خط الرجعة»، الذي يتكون من ثلاثين حلقة، في تصوير مشاهده في مدينة الدار البيضاء استعدادا لعرضه ضمن برمجة القناة الأولى.

ويدير العمل المخرج عادل الفاضيلي الذي أكد أن المسلسل الدرامي الجديد تم الشروع في تصويره خلال الأيام القليلة الماضية تحت إشرافه.

وتطل تسكت على الجمهور في رفقة عدد من الوجوه الفنية المغربية، على رأسها الممثل محمد خيي، منى فتو، ماريا لالواز، نبيل عاطف، عبد الحق بلمجاهد، صديق مكوار، أسماء القرطبي، أنس بسبوسي؛ فيما مصير الممثل حمزة الطاهيري ما زال مجهولا، وذلك بعد تزامن موعد التصوير مع إعلانه قرار الاعتزال النهائي.

وشكلت الفنانة تسكت والفاضيلي ثنائية ناجحة بعدما أسند لها بطولة رئيسية في المسلسل الدرامي «حياة»، الذي يعد أول مسلسل تلفزيوني في مسيرتها الفنية، وجرى عرضه في قناة «أم بي سي 5» خلال موسمين وحقق نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية عبر منصة «شاهد».

ومن المرتقب أن يعرض العمل الجديد لعادل الفاضيلي الذي يجري تصويره عبر القناة الأولى خلال البرمجة التلفزيونية المقبلة ، وسط تحفظ على قصته وأحداثه.

وقالت تسكت في تصريحات صحافية إنها وجدت ذاتها ومساحتها الخاصة من الإبداع في عالمي التمثيل والغناء، لذلك تزاوج بينهما، رغم أن بداية مشوارها الفني كانت من خلال تقديم الأعمال الغنائية ومشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب العربية «ستار أكاديمي».