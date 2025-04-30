الفنانة ماريتا الحلاني تنفصل عن زوجها بعد سنتين على ارتباطهما

بيروت- “القدس العربي”:

فوجئت الأوساط الفنية والشعبية بخبر انفصال الفنانة اللبنانية الشابة ماريتا الحلاني ابنة النجم عاصي الحلاني، عن زوجها مدير الإنتاج الفني كميل أبي خليل، بعد زواج دام أقل من سنتين.

وقد تم الطلاق الرسمي يوم الثلاثاء بطريقة سلسلة وودية للغاية خلال جلسة خاصة عُقدت في الإمارات بعد فترة من انفصالهما غير العلني.

وأشارت مصادر مقربة من الطرفين، إلى أن علاقة الثنائي لم تكن مستقرة، وأنهما لم يتوصلا إلى اتفاق بينهما طوال فترة زواجهما، الأمر الذي ساهم في زعزعة هذا الزواج الذي لم يصمد لسنتين، والذي تم عقده مدنيا في أبو ظبي في السابع من شهر حزيران/ يونيو عام 2023. وأملت المصادر نفسها في عدم إطلاق الشائعات والاقاويل بل الدعوة إلى احترام خصوصيتهما.

وفور شيوع خبر انفصالهما، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتداول هذا الخبر، ولاحظ المتابعون إقدام الطرفين على حذف صورهما التي جمعتهما عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن عائلة الفنان عاصي الحلاني كانت أقامت حفل زفاف ماريتا وكميل في دارة عاصي في الحلانية، وقدم لها والدها أغنية “زفوا العروس زفوها”، واحتضن ابنته وهو يبكي بتأثر أثناء الاحتفال بزفافها في حينه.