الفنانة ميرنا نور الدين تدعم طفل دمنهور برسالة إنسانية مؤثرة: صدقوا أطفالكم

القاهرة -« القدس العربي»: حرصت الفنانة ميرنا نور الدين على دعم الطفل ياسين، ضحية الاعتداء فى مدرسة في دمنهور، والذي حصل المعي عليه مؤخرًا على حكم بالسجن المؤبد.

ونشرت عبر استورى حسابها بموقع فيسبوك، صورة تحمل رسالة مؤثرة جاء فيها: «صدقوا أطفالكم لما يقولوا إنهم موجوعين أو زغلانين، مهم جدًا تحترموا مشاعرهم وتصدقوهم حتى لو حاجة بسيطة فى نظركم».

وسيطرت قضية الطفل ياسين الذي تعرض لهتك العرض من جانب أحد المسؤولين في مدرسة خاصة للغات في دمنهور، على الرأى العام، خاصة بعدما قضت محكمة جنايات دمنهور في محافظة البحيرة حكمًا بالمؤبد على المتهم البالغ من العمر 79 عامًا، والذي يعمل مراقبًا ماليًا في المدرسة. وتصدرت الفنانة محركات البحث على موقع غوغل في الساعات الأخيرة.

وتستعد الفنانة لبطولة مسلسل جديد بعنوان «أنا أنت.. أنت مش أنا»، وتقدم من خلاله شخصية مختلفة كليًا عن دورها الشعبي في مسلسل «فهد البطل»، حيث تنتمي أحداث العمل إلى أجواء الخيال المعاصر، وتتناول مفاهيم الميتافيرس والسوشيال ميديا، يشاركها البطولة الفنان النجم السوري معتصم النهار، في تعاون جديد بينهما.

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، كارولين عزمي، لوسي، حمزة العيلى، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، عايدة فهمي، عزت زين، مجدي بدر، محمد مهران، زينة منصور، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.