الفنانون الشعبيون المصريون يدعمون فلسطين بأغان جماهيرية جديدة

القاهرة – «القدس العربي»: يشارك الفنانون الشعبيون المصريون الذين يحضون بانتشار وشهرة كبيرة في البلاد بدعم القضية الفلسطينية، وتقديم أغان تواسي الأشقاء في غزة، وتنعى شهداءهم الأبرار، الذين راحوا ضحية الهجمات الوحشية، التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي.

«الشهادة عليكي لذة»

فقد طرح الفنان محمد عدوية أغنية جديدة تحمل اسم «أرض غزة» تتحدث عما يحدث في فلسطين ويتضامن معها.

وتقول كلمات الأغنية: «وقالوا عليكي يا أرض غزة أن الشهادة عليكي لذة، يشتاق لها الصابرين، وكل نقطة دم نازلة تغسل ضماير فينا ندلة، لأننا ساكتين، ياه ياه يا أرض غزة يا أرض طاهرة، يا أرض المسيح والأقصى يا اللي بيتاجروا بيكي في كل نشره، حاسس أن اللي مات ده ابني كان نفسي أحمي جسمي من أي ضربة، هدموا المباني وكل مدني، ضربوا المدارس ووجعوا قلوبنا وشردوا ملايين وقفلوا المعابر على كل عابر، يصرخ يقول أنا مش قادر، ألحقوا فلسطين، الحقوا فلسطين».

كما طرح النجم طارق الشيخ أغنية جديدة تحمل اسم «لما النفس تهون على النفس» تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، تتحدث عما يحدث في فلسطين وحرب الأشقاء الأبطال مع الاحتلال الإسرائيلي.

وطرح كذلك النجم أحمد شيبة أغنية جديدة تحمل اسم «قاتلني وجاي تقول لي شالوم» على اليوتيوب، وتقول كلمات الأغنية: «سلام بصاروخ ودبابة.. وناس بتهد وتخرب سنين عيشتنا.. في غابة وجاي تود وتقرب داخلي بكوم.. سلام بصاروخ ودبابة.. وناس بتهد وتخرب سنين عيشتنا.. داخلي بكونتير تطبيع وبتقولي إحنا ولاد عم.. يراجل خلي عندك دم.. قتلني وجي تقولي شالوم.. مفيش على الواطي أصلا لوم.. شالوم إزاي بدون إثبات.

«أبويا كان عنده حق»

كما قام عدوية، نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، بطرح أغنية تستلهم لحن أغاني والده الراحل، تحت عنوان «أبويا كان عنده حق»، تتناول الأحداث الحالية في فلسطين والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة. تقول كلمات الأغنية: «أبويا كان عنده حق.. هو وإسلام خليل.. ساعة ما قالوا زمان.. أنا بكره إسرائيل.. اللي حصل في غزة.. كارثة ملهاش مثيل.. وجريمة بترتكبها.. أمريكا وإسرائيل.. كيان صهيوني محتل.. غاوي الخراب والدم.. إذا كنش حد يلمه.. عمره ما بيتلم.. لازم تشوفلكم حل.. وتعيشوا مخلصين.. عشان إنتو آخر محتل.. وآخر محتلين حربكو حرب خسيسة.. مفيهاش شرف ولا حق وكل شعوب العالم.. من جرايمكم هتطق.. مصر مع القضية.. والحق لو كان فين ومن زمان بتنادي.. بحل الدولتين.. أنا عدوية شعبان.. وبحذر إسرائيل.. بالغنوة اللي كتبهالي.. برضو إسلام خليل حبيبي إسلام خليل».