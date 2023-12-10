الفنانون المصريون يواصلون رفع راية التضامن مع غزة والفلسطينيين

القاهرة – «القدس العربي» : يتواصل تأكيد الفنانين المصريين على التضامن والدعم اليومي لإظهار الحقيقة المريرة التي تعيشها غزة. ويتخذون من فنهم وأصواتهم وسيلة للتعبير عن رفضهم للظلم والاستمرار في مواجهة حرب الابادة التي تستهدف الهوية والوجود الفلسطيني. فقد تضامن الفنان أحمد الشامي، مع الشعب الفلسطيني، وشارك عبر حسابه الرسمي في موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستغرام»، من خلال خاصية القصص القصيرة، منشور له، كتب: «اليوم الـ 60.. لم أعتد المشهد.. في كل مرة ينفطر قلبي كأنها المرة الأولى». فيما عبر الفنان الأمريكي من أصل مصري رامي مالك عن دعمه لسكان غزة بتغيير صورة حسابه على موقع فيسبوك إلى علم فلسطين. بينما عبر الفنان الأمريكي جون كيوزاك عن رفضه لما يحدث لمدنيي غزة بمنشور عبر حسابه على موقع إكس وغيرهم الكثير من الفنانين الآخرين.

وقال الفنان يحيى الفخراني، إنّه يُحب الحديث عن القضايا المختلفة بما فيها القضية الفلسطينية عبر الأعمال الفنية، لأنها تكون أكثر تأثيرًا وتدخل القلب، من خلال وجوده في مجلس الشيوخ.

وأضاف، خلال مكالمة هاتفية مع برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «سي بي سي»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مصر طيلة تاريخها تحمل القضية الفلسطينية علي عاتقها، دون ادعاء، مشيرًا إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يستهدف في خطة ساذجة إزاحة مواطني غزة؛ وبذلك تنتهي القضية الفلسطينية، ولكن الشعب الفلسطيني الأبي لن يستسلم لهذا المخط، كما أن المصريين لن يسمحوا بذلك، لأنّ الأرض والعرض متساويان عندهم.

كما شاركت النجمة إلهام شاهين جمهورها بصور مع الإعلامية هالة سرحان خلال تأدية العمرة، وظهرت مرتدية الكوفية الفلسطينية، وذلك خلال تأديتهما العمرة.

بينما كشف مهرجان الجونة السينمائي أمس عن القسم الخاص «نافذة على فلسطين»، والذي يعرض مجموعة من أهم الأفلام التي تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، هذا القسم تم اختيار أفلامه بعناية بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هؤلاء البشر الصامدين كمحاولة لدعوة الجمهور نحو فهم أعمق للتجارب الإنسانية في فلسطين، وكما أعلن مسبقا من المقرر أن تنعقد الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 14 إلى 21 الشهر الجاري.

ويلخص «نافذة على فلسطين» بشكل مثالي جوهر هذه الرحلة السينمائية حيث يدعو المشاهدين لإلقاء النظر على الحياة غير المرئية والقصص التي لم تروَ، ومن خلال هذا القسم والذي تم تنسيق معظم أفلامه بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، ويهدف مهرجان الجونة التركيز على القصص التلقائية التي تستحق أن تسمع، مانحًا فرصة لتلك الأصوات التي تم تجاهلها منذ زمن طويل، ويؤكد هذا القسم الخاص التزام المهرجان بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.