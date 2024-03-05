الفنان التونسي الزين الحداد يستعين باللهجة السورية للتعبير عن مأساة غزة- (فيديو)

تونس- “القدس العربي”: في عمله الفني الجديد “يا غزة”، اختار الفنان التونسي الكبير الزين الحداد اللهجة السورية للتعبير عن المأساة التي يعيشها الفلسطينيون داخل غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل، والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى.

الأغنية كتبها الشاعر السوري حسام البغدادي ولحنها الموسيقي السوري نضال الشوا وقام بتوزيعها الموسيقي التونسي نادر الشريف.

ويقول الحداد في الأغنية “يا غزة دمنا من دمك وكل العرب من يمك (…) فلسطين الراية المرفوعة يصعب عليهم يطفو شموعا.. والأقصى رح نفرح برجوعه رغم الألم”.

وأكد، في تصريح خاص لـ”القدس العربي”، اختياره للهجة السورية جاء نتيجة قربها من اللهجة الفلسطينية، وهو “ناتج أيضا عن الإحساس العميق الذي انتابني بعد قراءة كلمات أغنية “يا غزة” للشاعر السوري حسام البغدادي -والذي أنوه بعمق صوره الشعرية وصدق رسالته الإنسانية- وخاصة في ظل ما يعيشه شعبنا الفلسطيني من جريمة نكراء”.

وأضاف: “كما لا يخفى على أحد أن اللهجة الشامية (سوريا، فلسطين، لبنان، الأردن) تتميز بوقعها على المستمع العربي وتبلغ الخطاب، خاصة عندما تعبر عن المآسي، كما أنها قريبة من اللغة العربية، وهذا ما نلاحظه في الأعمال الشامية التي تشد المتلقي، وهو ما ساهم في انتشار الأغاني الفلكلورية والتراثية مثل الأغاني الفلسطينية والقدود الحلبية”.

ويمتلك الزين الحداد مسيرة فنية طويلة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، ويتميز عن أقرانه بأنه لم يكتف فقط بالترويج للأغنية التونسية في الخارج، بل قام أيضا بالغناء بلهجات عربية أخرى على غرار الكويتية (أغنية واش علامك)، والإماراتية (أغنية وغزيل فل في دبي لاقاني)، والمغربية (أغنية شوفوا حالتي)، فضلا عن أدائه أغنية بالفرنسية للفنان الإسباني خوليو أغليسياس.

وقال حول هذا الأمر “أترحم على أرواح الفنانين التونسيين الذين غادرونا، واشتهروا بالترويج للأغنية التونسية لدى الجمهور العربي قبل انتشار الفضائيات، كما أحيي كل المطربين التونسيين الذين يجتهدون الآن للتعريف بالأغنية التونسية خارج حدود الوطن، وأشير إلى أن أدائي لأغنية “يا غزة” باللهجة السورية كان باقتناع تام وبكل حب، وغايتي في ذلك تبليغ كلمات وألحان هذا العمل الخاص بقضية إنسانية، وهي تجربة أعتبرها محطة هامة أضافت لي الكثير في مسيرتي الغنائية، وأقولها بصراحة: إن الأحاسيس التي تملكتني أثناء أداء الأغنية هي التي سهلت علي الأداء باللهجة السورية”.

واعتبر الحداد أن نجاح أغنية “يا غزة” مرده “صدق الكلمات واللحن. فالملحن السوري نضال الشوا عبر (من خلال الموسيقى) عن الألم الذي يخالج شعبنا الفلسطيني وما يقوم به العدو الصهيوني من انتهاكات فاضحة غير مسبوقة، وكذلك التوزيع الموسيقي المناسب الذي قام به الموزع التونسي نادر الشريف، وأشير إلى أنه حالما أتممنا عملية التسجيل الصوتي وبعد القيام بالمكساج والاستماع الجماعي، اتفقنا على ضرورة تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب”.

كما أشاد بتعاون سفارة فلسطين في تونس “التي أمدتنا -مشكورة- بمجموعة من الصور الثابتة لعملية طوفان الاقصى لاستعمالها خلال عملية المونتاج، وكذلك نتوجه بالشكر الجزيل لبلدية تونس التي وفرت لنا فضاء المسرح البلدي، وأشكر أيضا كل الموسيقيين والمنشدين والمتداخلين في هذا العمل الذين شاركونا مجانا وعن طواعية، وذلك حبا ودعما للقضية الفلسطينية”.

وتابع الحداد بالقول: “هذه القضية هي إنسانية بالأساس وتهم كل شعوب العالم، والدليل على ذلك الاحتجاجات والمواقف المساندة للقضية الفلسطينية التي تسري في جل بلدان العالم، مطالبة بالوقوف صفا واحدا ضد هذه الإبادة الانسانية وضد عملية التهجير لأصحاب الحق والأرض، وكما يعرف العالم فإن تونس -رئيسا وشعبا- ساندت دوما القضية الفلسطينية ولا ننسى أن دماءنا اختلطت ببعضها في مجزرة حمام الشط (التي استهدفت مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس عام 1985).