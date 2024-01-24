الفنان السوري إسماعيل مداح: أشعر بمأساة غزة لأني عشتها في الجولان

بيروت – «القدس العربي»: كشف الفنان السوري إسماعيل مداح عن حزنه الشديد لما يحدث للأشقاء الفلسطينيين في غزة. وقال أشعر بمأساة الفلسطينيين لأني عشت نفس الواقع في الجولان.

ووجه تحية في رسالته المؤثرة لشعب فلسطين، في ظل الأحداث الصعبة التي يعيشونها ويعانونها لوحدهم. وأكد أنه يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل قوة، وقال إن نصرهم مضمون ومحقق بإذن الله.

ووجه رسالة للأهل في غزة قائلا: «رسالتي لشعبنا الغالي تقول لهم نحن معكم، نصركم الله وسدد خطاكم. قضيتكم قضيتي، وأنا أصلاً ابن هذه القضية كابن الجولان المحتل. ليس جديدًا عليّ أن أكون في هذا الخندق دائمًا وأبدًا».

وقال: «أنا أدرك تمامًا ما يعانيه الشعب الفلسطيني من انتهاكات وقهر، فأنا من عائلة عاشت نفس الواقع في الجولان المحتل. لذا، فإن تضامني معهم ليس مجرد تعبير كلامي، بل هو جزء من هويتي ومن قيمي الإنسانية».