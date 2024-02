الفنان الشهير آي ويوي: الرقابة المفروضة على المؤيدين لفلسطين في الغرب تشبه الصين في عهد ماو ـ (فيديو)

لندن ـ “القدس العربي”:

شبّه الفنان الصيني المعارض الشهير آي ويوي، المعروف بدعمه للقضية الفلسطينية، الرقابة المفروضة على الأصوات المؤيدة للفلسطينيين في الغرب بالقمع السياسي خلال عهد الزعيم ماو تسي تونغ، عندما تم نفيه وهو رضيع مع عائلته خلال الخمسينات والستينات، ووضع والده الكاتب والشاعر في معسكرات العمل الشاق، وإجباره على العمل مزارعا في ما سمي حينها بـ”الثورة الثقافية” لماو.

وجاءت تصريحات الفنان ردا على سؤال في مقابلة مع “سكاي نيوز” البريطانية حول إلغاء معرضه في لندن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد أن نشر منشورات ناقدة للعدوان الإسرائيلي على غزة، وتم اتهام الفنان حتى بـ”معاداة السامية” بسببها.

‘I grew up within heavy political censorship in China. Today in the West, you’re doing exactly the same.’

Chinese dissident artist Ai Weiwei says, “You cannot talk about the truth” nowadays.#TrevorPhillips https://t.co/fhIHlpTGAF

