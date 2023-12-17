الفنان العالمي إبراهيم معلوف يقدّم من باريس لفتة خاصة لأطفال غزة

بيروت- “القدس العربي”:

وجّه العازف اللبناني العالمي إبراهيم معلوف زوج الفنانة اللبنانية هبة طوجي تحية موسيقية خاصة إلى أطفال غزة في حفل موسيقي في باريس سَحَر الجمهور.

وقد أطلّ معلوف على أضخم مسارح باريس “أكور أرينا” مرتدياً بزّة بيضاء تدل على السلام في لحظة عصيبة يشهدها العالم. ووجّه رسائل قوية في خلال العرض ركزت على أهمية التمسك بقيم التسامح والحب ووضع حد للعنف والحروب وعلى رأسها الحرب على غزة، مقدماً لفتة خاصة لأطفال فلسطين وللأبرياء الذين سقطوا في الشهرين الماضيين.

وفي خطوة رمزية طلب معلوف من الجمهور المحتشد في القاعة أن يضيء أنوار الهواتف تكريماً لأطفال غزة.

وامتد حفل معلوف الفريد من نوعه على مدى ثلاث ساعات وحضرت فيه أنغام الشرق والجاز والهيب هوب بمشاركة مجموعة من الفنانين الذين التقى بهم في جولاته في كل أنحاء العالم ومن بينهم أوستن براون قريب الفنان مايكل جاكسون.

وقد احتفل معلوف بمرور 10 سنوات على صدور ألبومه “illusion” الذي شكّل منعطفاً هاماً في مسيرته الفنية والموسيقية. اما هدية العيد فكانت مقطوعة موسيقية لابنه نائل البالغ من العمر سنتان ونصف والذي رأى والده لأول مرة وهو يعزف على المسرح مستخدماً آلة البوق.