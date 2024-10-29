الفنان العالمي مساري يخسر اثنين من أقربائه في لبنان

بيروت – «القدس العربي»: كشف الفنان الكندي العالمي من أصول لبنانية، مساري، خسارته لاثنين من أعمامه خلال القصف الإسرائيلي للبنان.

وشارك متابعيه عبر حسابه الرسمي منشورا، أعلن فيه وفاة أقربائه، وكتب: «اليوم خسرت اثنين من أعمامي في لبنان… إنا لله وإنا إليه راجعون… أرجوكم صلوا لروح جمال عبود ود. حمزة سليم… فليرقدا في الجنة».

كما أعرب في منشور آخر، عن حزنه لما يحصل في لبنان، إذ نشر صورة لمنازل تحترق جراء القصف الوحشي الإسرائيلي، وأرفقها بتعليق كتب فيه: «حوّلوا منازلنا الى جحيم على الأرض».

ومساري مغني بوب وآر أند وهيب – هوب كندي الجنسية ينتمي إلى عائلة لبنانية الأصل واسمه الحقيقي ساري فوزي عبّود. وهو من مواليد بيروت 10 ديسمبر/ كانون الأول 1980.

هاجر من لبنان إلى مونتريال في كندا، عندما كان في العاشرة من عمره. ثم انتقل إلى أوتاوا في سن الثالثة عشرة. وقد كان أول صعود له على المسرح للغناء في عمر 13. ينتمي لعائلة لبنانية شيعية وله أخوان يصغرانه، هما سامي وهو بمثابه مساعده وحارسه الشخصي وسامر. وحصل ألبومه «بي إيزي» على المرتبة الأولى في قائمة أفضل عشر ألبومات في كندا عام 2005.

كمتا حصل على جائزة أفضل بوب فيديو كليب لعام 2006 من على أغنية «بي إيزي». ولديه الكثير من الأغاني التي حازت على المراتب الأولى في كندا. كما أن ألبوماته حققت نسبة مبيعات مهمة في دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، البرازيل، بريطانيا، ألمانيا وكندا. وقد حصل على جائزة أفضل مغني عالمي من أصل لبناني عام 2014.