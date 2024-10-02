الفنان الفلسطينى غنام غنام: فلسطين واجب وطني على كل إنسان حر

القاهرة – «القدس العربي»: أعرب الفنان الفلسطيني غنام عنام عن سعادته لتكريمه ضمن نجوم الدورة السابعة من مهرجان «أيام القاهرة الدولي للمونودراما»، الذي انطلق مساء الثلاثاء، من المسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية. وقال: «أشكر القائمين على المهرجان الذين جعلوا فلسطين حاضرة بقوة في هذا المحفل الثقافي الهام، وعلينا أن نعلم أن فلسطين واجب وطني لكل إنسان حر، وكلمة السر لكل مثقف، وما دامت فلسطين تعاني فإن كل مثقف هويته فلسطينية، فعلى مدار 76 عاما وما زال الشعب الفلسطيني يعاني». وأضاف الفنان الفلسطيني: «تحية لهذا الشعب الصامد.. فلا عزة لنا إن لم تكن فلسطين عزيزة ولا حرية لنا إن لم تكن فلسطين حرة، ولا كرامة لنا إن لم تكن فلسطين كريمة».
وكرمت الدورة الجديدة مساء الثلاثاء، الفنانة إلهام شاهين، والفنان هاني رمزي، والمخرج محمد حجاج، والفنان محسن منصور، ونقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، والممثل التونسي منير العرقي، كنجوم الدورة السابعة من فعاليات المهرجان، وذلك على المسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية.
ويشارك في هذه الدورة عدد من الدول العربية والأجنبية هي: «مصر وفلسطين والمغرب والإمارات والسودان والأردن وتونس والعراق والجزائر وسلطنة عمان والسعودية والكويت ولبنان وكندا واليونان وإسبانيا وكوريا وإيطاليا والمجر». كما يشارك 25 عرضا مسرحيا في المهرجان.
صحيح جدا جدا ✌️🇵🇸✌️