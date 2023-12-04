الفنان الفلسطيني غنام غنام يقدم العرض المسرحي «بأم عيني 1948»… دقيقة حداد تضامنًا مع شهداء غزة في افتتاح الندوة الفكرية لأيام قرطاج

تونس – «القدس العربي»: يشارك الفنان الفلسطيني غنام غنام بعرض «بأم عيني 1948» من تأليفه وإخراجه وأدائه أيضًا – الهيئة العربية للمسرح – في الدورة 24 في مهرجان أيام قرطاج المسرحية، ضمن برنامج مسرح العالم، والعرض يتعمق في القضية الفلسطينية بأسلوب وأداء مؤثر وصادق لفنان فلسطيني يوثق ويرصد زيارة حقيقية (غير معلنة) للأرض المحتلة منذ 1948 والتي قام بها الفنان عام 2017، حيث رصد انتصارات يومية يحققها الفلسطينيون البسطاء لينتصروا على احتلال وطنهم وحقهم، وشواهد حياتية يومية، وزيارة للبيت الذي ولد فيه غسان كنفاني عام 1936 وهُجِرَ منه عام 1948 ورغم عشرات السنوات من الاحتلال لا زال يسمى ببيت غسان، كل حجر في عكا يقول «الأرض بتتكلم عربي»، العرض يتحدث عن هشاشة الاحتلال، وبالتالي يطرح أكثر من سؤال.

العرض الجديد يعد الحلقة الثالثة بعد عرضين قدمتهما الفنان، وهما (عائد إلى حيفا) و(سأموت في المنفى)، والعروض الثلاثة لها منهجية هي أنها تقدم في فضاء قاعة مفتوحة وليس خشبة مسرح.

جدير بالذكر أن محور برنامج مسرح العالم يشمل عدة عروض منها: «بلا عنوان»، من ايطاليا، «أفريكان بارتي منبلا»، إسبانيا، «هذه سلام»، من فنزويلا، «كلاش ديجيتال»، من سويسرا، «ما زالت في طنجة»، و»أنا ممنوع من السفر»، من النمسا، «بلا دولة» من البرازيل، «المدينة العالمية»، من إيطاليا، «دراكولا من النرويج»، «الدب»، من روسيا، وعروض أخرى من مختلف أنحاء العالم.

وبدأت أمس أولى جلسات الندوة الفكرية في أيام قرطاج المسرحية، والتي حددت عنوانًا في غاية الأهمية، وهو «المسرح وجمهوره اليوم أو في اكتمال الفعل المسرحي»، وطالب مدير الندوة د. محمد المديوني كل الباحثين والحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة.

وبدأت الجلسة الدكتورة نسرين إبراهيم البغدادي من مصر لتستعرض بحثها الذي تشارك به وعنوانه «الجمهور المرتاد للمسرح – قراءة في الجهود البحثية المسرح المصري نموذجًا»، كما عرض الباحث فاضل الجاف من العراق السويد وعنوان بحثه: استراتيجيات تعزيز حضور الجمهور المسرحي في المسارح السويدية، ويقدم أيضا بيتر شبولر من ألمانيا بحثا بعنوان: تحليل علمي للجماهير بناء على البيانات والاستطلاعات: حالة ألمانيا».

ويقدم أيضا الدكتور جمال ياقوت من مصر بحثا بعنوان: المسرح واشكالية الاحـــــتياج – دراسة في آليات بناء جمهور المسرح في مصر، ويستعرض أيضا الباحث محمد إدريس من تونس بحثه بعنوان: الحلقات المفقودة لتوزيع مسرحي ناجح في تونس – الاتجاهات المسرحية خلال العشرية الأخيرة.

الدورة الرابعة والعشرون من أيام قرطاج المسرحية انطلقت يوم 2 الشهر الجاري، وتستمر عروضها حتى 10 الشهر، ويشــــارك بها، أكثـــــر من 60 عرضا من 28 بلدا من مختلف قارات العالم، وتتوزع كما يلي على: المسابقة الرسمية (11 عرضا) والعروض الموازية (24 عرضا) ومسرح العالم (18 عرضا) وتعبيرات مسرحية في المهجر (4 عروض).