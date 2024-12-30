الفنان الكندي اللبناني مساري مودعاً والدته: ارقدي بسلام- (تدوينة)

بيروت- “القدس العربي”:

مع وداع عام 2023، ودّع الفنان الكندي من أصول لبنانية مساري والدته جومانا رعد التي نعاها بقلب مثقل بالألم والحزن من خلال نشره صوره تجمعه بها، معلناً خبر وفاتها عبر حسابه الرسمي على “أنستغرام” بحسرة وحرقة تخنقها الكلمات، كما نشر عبر خاصية “الستوري” ورقة النعوة مرفقة بعبارة “أرقدي بسلام يا أمي” مع مجموعة من الصور العائلية بالأبيض والأسود.

وأرفق مساري صورته مع والدته برسالة مؤثرة باللغة الإنكليزية، متحدثاً عن مزايا أمه التي شكلت حياته بحبها وحكمتها قائلاً: “بقلب مثقل أنعى والدتي الحبيبة جومانا رعد. الكلمات تعجز عن وصف حجم الخسارة التي أشعر بها عندما أودع المرأة التي شكلت حياتي بحبها وحكمتها وقوتها التي لا مثيل لها”.

وأكد أن ذكرى والدته ستبقى خالدة مضيفاً: “لقد أثرت بدفئها ولطفها في كل من حولها، وستبقى ذكراها خالدة في قلوبنا إلى الأبد. أسأل الله أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته. أرجو أن تذكروها في صلواتكم. أحبك ماما واشتقت لك كثيراً، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان الحزن قد دق في وقت سابق قلب مساري الذي خسر إثنين من أعمامه بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.