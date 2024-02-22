منوعات | أخبار النجوم

الفنان المصري حسن أبو الروس يطرح أغنية «حرة يا فلسطين» ويخصص عائداتها لغزة

22 - فبراير - 2024

فايزة هنداوي
حجم الخط
0

القاهرة – «القدس العربي» : أصدر الفنان المصري حسن أبو الروس أغنية جديدة تحمل عنوان «حرة يا فلسطين». تأتي كمحاولة فنية لنقل رسالة من الفنان لأهالي غزة، تعبر عن وقوفه الثابت إلى جانبهم في وجه العدوان والقهر، الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيـــــلي.
وقرر أن يُخصص جميع أرباح أغنيته الجديدة كمساعدات لأهالي غزة، كما يناشد الجمهور لدعم هذه البادرة الإنسانية، فكل مشاركة وكل مساهمة في شراء أو استماع إلى هذه الأغنية تُعد خطوة نحو تقديم العون والدعم لأخوتنا في فلسطين، وروج أبو الروس، للأغنية عبر حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، حيث قال: انتظروا أغنية «حرة يا فلسطين» وجميع أرباح هذا العمل سيتم تقديمها كمساعدات لأخواننا في فلسطين، وهذا أقل ما يمكننا تقديمه.
يذكر أن حسن أبو الروس شارك مؤخرا في مسلسل «حالة خاصة»، المسلسل الذي ضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم: طه دسوقي، وغادة عادل، وهاجر السراج، ووئام مجدي، وعلي السبع، وأحمد طارق، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار.
وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول «نديم» المصاب بالتوحد ويريد أن يعمل محاميا في مكتب محاماة كبير، وبالفعل يعمل في مكتب «أماني النجار» غادة عادل.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي يكرِّم الفنان حسين فهمي ويمنحه جائزة الإبداع الخاصة
منذ 3 ساعات
مسرحية «مش روميو وجولييت»: الفن في خدمة القضايا الوطنية ودعم المقاطعة
31 - أغسطس - 2024
الفيلم الفلسطيني «خارج التغطية» يحصل على جائزة في مهرجان «الفيلم المميز» الفرنسي
29 - أغسطس - 2024
خلاف بين شيرين عبد الوهاب وعمرو مصطفى: نزاع حول حقوق أغنية يعيد التوترات إلى الواجهة
28 - أغسطس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية