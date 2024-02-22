الفنان المصري حسن أبو الروس يطرح أغنية «حرة يا فلسطين» ويخصص عائداتها لغزة

القاهرة – «القدس العربي» : أصدر الفنان المصري حسن أبو الروس أغنية جديدة تحمل عنوان «حرة يا فلسطين». تأتي كمحاولة فنية لنقل رسالة من الفنان لأهالي غزة، تعبر عن وقوفه الثابت إلى جانبهم في وجه العدوان والقهر، الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيـــــلي.

وقرر أن يُخصص جميع أرباح أغنيته الجديدة كمساعدات لأهالي غزة، كما يناشد الجمهور لدعم هذه البادرة الإنسانية، فكل مشاركة وكل مساهمة في شراء أو استماع إلى هذه الأغنية تُعد خطوة نحو تقديم العون والدعم لأخوتنا في فلسطين، وروج أبو الروس، للأغنية عبر حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، حيث قال: انتظروا أغنية «حرة يا فلسطين» وجميع أرباح هذا العمل سيتم تقديمها كمساعدات لأخواننا في فلسطين، وهذا أقل ما يمكننا تقديمه.

يذكر أن حسن أبو الروس شارك مؤخرا في مسلسل «حالة خاصة»، المسلسل الذي ضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم: طه دسوقي، وغادة عادل، وهاجر السراج، ووئام مجدي، وعلي السبع، وأحمد طارق، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول «نديم» المصاب بالتوحد ويريد أن يعمل محاميا في مكتب محاماة كبير، وبالفعل يعمل في مكتب «أماني النجار» غادة عادل.