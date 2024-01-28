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الفنان المصري محمد ممدوح: «يا ريت ندعي لأهلنا في غزة إذا كنا عاجزين عن مؤازرتهم»

منذ 25 دقيقة

فايزة هنداوي
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القاهرة – «القدس العربي»: تزايدت حدة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعيش الشعب الفلسطيني تحت وطأة المجازر اليومية التي تُرتكب على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الصرخات المكتوبة بدماء الأبرياء تتردد في أرجاء القطاع، والمعاناة تتجلى في كل صورة تصلنا من هذا الأرض الحزينة. وفي ظل هذه التطورات الصادمة، يبقى الدعاء سلاح الضعفاء، والتضامن الإنساني هو ما يمكن أن يخفف من معاناة الشعب الفلسطيني.
في هذا السياق، قام الفنان المصري محمد ممدوح بنداء مؤثر إلى جمهوره، من أجل الدعاء لأهل غزة عبر منصة «إنستغرام» وكتب: «يا ريت ندعي لأهلنا في غزة عشان مبقاش فاضلهم غير الدعاء».
وأضاف: «الناس دي محدش هيقف معاهم خلاص غير ربنا.. ربنا ينصرهم». يذكر أن محمد ممدوح تعاقد على المشاركة في بطولة فيلم جديد تحت عنوان «دودي جارد»، بجانب دنيا سمير غانم، وإنتاج أحمد السبكي، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد التصوير، خلال الفترة المقبلة.
ويعرض له حالياً فيلم «مقسوم» بجميع دور العرض في مصر الوطن العربي، الذي تدور أحداثه حول تلقى «إيمي» و«رانيا» و«هند» دعوة لإقامة حفل موسيقي في أسوان وإعادة إحياء فرقتهن الموسيقية المندثرة منذ مرحلة الجامعة بالتسعينيات بسبب الخلافات بينهن، فينطلق الثلاثي في مغامرة موسيقية أخيرة مليئة بالمواقف غير المتوقعة.
ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة، نوران أبو طالب، محمد شاهين، سيد رجب، لافينيا نادر، نانسي علم الدين.

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