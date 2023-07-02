الفنان المغربي الدوزي يطلق أغنية أمازيغية لأول مرة في مسيرته الفنية

الرباط – «القدس العربي»: أهدى الفنان المغربي، عبد الحفيظ الدوزي، جديده الغنائي لسكان منطقة الريف الأمازيغية، وذلك تزامنا مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في المغرب.

الأغنية الجديدة التي جاءت باللغة الأمازيغية (تاريفيت)، هي الأولى من نوعها في مسيرته الغنائية الحافلة بمختلف الأنواع والألوان الغنائية، وأيضا بعدة لغات ولهجات لم يتردد الدوزي في الغناء بها، وكان آخرها دويتو غنائي بعنوان «عليك عليك» جمعه بالفنان العراقي سيف نبيل.

واختار الفنان أن يبارك للمغاربة من سكان منطقة الريف عيد الأضحى بأغنيته الجديدة التي سبقها إعلان عبر مقطع فيديو نشره على حسابه في إنستغرام من على متن الطائرة.

وصرح الدوزي أنه سيلبي طلب جمهوره المغربي من سكان الريف بأغنية وسيطلقها يوم عيد الأضحى، وهو ما حصل بالفعل، حيث عمل صباح الخميس أول أيام العيد في المغرب، على نشر تدوينة مرفقة بـ «بوستر» الأغنية، وضرب موعدا لجمهوره في العشية على منصة يوتيوب.

وعاد من خلال تدوينة أخرى مرفقة بالصورة نفسها وتعليق مختلف قال فيه «أغنية جديدة (إن شاء الله) متوفرة الآن على SPOTIFY انطلق وشارك…، أحبك جميعًا».

وحصلت الأغنية الجديدة المعنونة بـ «إن شاء الله»، على إعجاب متابعي حساب الدوزي على انستغرام وباقي منصات التواصل الاجتماعي، وجاءت التعليقات منوهة ومرحبة ومادحة شكل كبير لإيقاعها وكلماتها وأداء الفنان أيضا.