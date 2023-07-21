الفنان راكان تحسين بك يتعرض لأزمة قلبية حادة

دمشق- “القدس العربي”:

تعرض الفنان السوري راكان تحسين بك لأزمة قلبية حادة، نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث خضع هناك لعملية قسطرة وتركيب شبكة.

بعدها طمأن الفنان محبينه وأكد أنه بخير ويتماثل للشفاء، إذ كتب على حسابه على الفيس بوك: “شكرا لكل يلي اطمنو عليي باتصال أو رسالة، أنا ما كنت بدي خبر حدى لأن يلي فيكم مكفيكم بس مرتي غدرتني وكتبت عالفيس.. الحمد لله نفدنا من الموت بأمر رب العالمين”

وتفاعل مع منشوره أصدقاؤه وزملاؤه وقدموا إليه التهاني بسلامته متمنين له الشفاء العاجل.

يذكر أن الفنان راكان تحسين بك هو ابن الفنان حسام تحسين بك وشقيق الفنانة نادين تحسين بك.