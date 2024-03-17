الفنان فتحي عبد الوهاب يعلن عن توفير فرص عمل للفلسطينيين النازحين لمصر

القاهرة – «القدس العربي»: قام الفنان المصري فتحي عبد الوهاب بمبادرة تقديم خدمة للأشقاء الفلسطينيين المحتاجين، الذين يسعون للعمل والاستقرار في بلادهم المضطربة، وأعلن عن استعداده لتوفير فرص عمل ودعم معيشي لهؤلاء الذين يعانون من الظروف الصعبة والتحديات. ومن خلال هذا الجهد الإنساني، يأمل في تخفيف العبء عن كاهلهم ومساعدتهم في بناء حياة كريمة لأنفسهم وأسرهم. وكتب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: «البوست ده هيبقى لأي حد من إخوتنا صحاب الأرض اللي موجودين هنا في مصر وبيدوروا على شغل يبعتولي في المسجات وهحط لينكات أكونتاتهم والوظيفة بتاعتهم ويا ريت أي حد قدامه وظيفة ليهم يتواصل معاهم ورمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبـين». تأتي هذه المبادرة في ظل التطورات الصادمة التي تشهدها غزة والتي تستدعي منا جميعًا التضامن والدعم للشعب الفلسطيني في مختلف أنحاء العالم. وبهذا السياق، فإن دعم أصحاب الأرض في مصر يعكس روح التضامن الإنساني العالمي ويؤكد على أهمية التكاتف في مواجهة التحديات الإنسانية الكبرى.