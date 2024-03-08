الفنّ الذي يحبّه الناس

يحبّ الناس الفنّ الذي يشبههم، يقابلون فيه تفاصيل حياتهم مكتوبة أو مرئيّة، يستأنسون ويتواسون، ويشعرون بالفخر أو بالشفقة، لذا بقيت الواقعيّة تيّار الأدب الأعرض، واستعاض الكتاب منذ أواخر القرن الثامن عشر بالحسّ الواقعيّ عن الحسّ الخياليّ، كما قال إميل زولا يوماً، لكنّ هذا الواقعيّ ليس ضيّقاً أومحصوراً في إطار فولاذيّ، بل يفتح نوافذه مستعيناً بأدوات فنيّة تخرج به عن الواقع قليلاً لتعيده إليه، مثل (الغريب) و(العجيب) و(الفانتازيّ)، لكنّه مع ذلك يبقى واقعيّاً، إذ لا ينفي الواقع الظواهر غير الواقعيّة، ولعلّ عبارة من مثل (انتهى زمن المعجزات) التي نسمعها بين الحين والآخر هي عبارة مجازيّة، فلم يحسم أحد حصول الظواهر العجيبة التي حملتها الموروثات، ولا قضيّة سكّان الكواكب الأخرى، أو الأطباق الطائرة، أو زوّار الليل وأقصد الفضائيين، لذا يستعين الفنّ بالأدوات المذكورة حين يعجزه الواقع عن التعبير، مثلما نستعين بالسخرية حينما نيأس من المواجهة الكلاميّة الجادّة، أو نعجز عن إيجاد حلّ أو نحزن أو نعجز عن الصفح، أمّا شعور الفرح فلا يستدعي لدينا أيّ نوع من السخرية.
بهذه الواقعيّة المفتوحة على حدود التجريب يكتب سمير الفيل، القاصّ المصريّ الذي نشر أوّل قصصه عام 1968، والذي فاز أمس عن مجموعته (دمى حزينة) بجائزة الملتقى للقصّة القصيرة العربيّة في دورتها السادسة، وهي الجائزة العربيّة الأرفع في القصّة القصيرة التي ترعاها جامعة الشرق الأوسط الأمريكيّة في الكويت، ويرأس مجلس أمنائها الكاتب طالب الرفاعي. تتميّز (الملتقى) بالفرادة لغير سبب، إذ أنقذت فنّاً عظيماً وعريقاً من التهميش، فنّاً تطوّر عبر التاريخ وجاب الجغرافيّات واستوعب لحظة الذكاء الفطريّ للبشر، واستفاد من فنّ الخبر والمسامرات وأحاديث العشيّات، وكان أقرب للتعبير عن هويّة الأفراد منه للتعبير عن هويّة الجماعات. قدّم سمير الفيل إلى عالم القصّة القصير خمساً وعشرين مجموعة قصصيّة، والكثير من الحوارات الغنيّة، والكثير من دعم المواهب الشابة، والكثير من الودّ والمحبّة لكلّ من عرفه من الوسط الثقافيّ.
عمل (عمّ سمير) كما يناديه الشباب، في ورشات النجارة ومحلات بيع الأثاث في مدينته دمياط خلال طفولته فكتب (خط أتوبيس 77)، وعمل في محلات بيع الأحذية فكتب (صندل أحمر)، وحارب في أكتوبر فكتب (خوذة ونورس وحيد) و(شمال، يمين)، وعمل بعد أن أكمل دراسته في التعليم، وكتب عن عالمه الغني في مدينته الوادعة التي أتاحت له فرصة التأمل من غير أن تسحبه عجلة المدن الكبيرة السريعة والصاخبة. تحتفل قصص مجموعته التي فازت بالجائزة (دمى حزينة) بـ (العجيب) الذي يعدّ مكوّناً ثقافيّاً من مكوّنات المجتمعات الصغيرة البعيدة، إذ يتّقي الأبطال الشرور بأعراف الثقافة الشعبيّة وتمائمها، كمحبّة المبروكين، ورضا أولياء الله الصالحين، وأدعية الأمّهات، وبالأحجبة التي تمنحها النسوة الطيّبات، والأدعية الموروثة، وصدى صوت تلاوة عبد الباسط عبد الصمد، وقد يصير العجيب أداة ناقدة لكلّ من الفساد والظلم والاستبداد، ولكلّ ما يخرج الحياة من خانة الجميل إلى القبيح.
وتستفيد لغته من بلاغة اليوميّ وبلاغة الحكائيّ وبلاغة الفانتازيّ، سواء أكان بنية عضويّة أو موازية في السرد.
فيما عدا ذلك كلّه يمكن للخبرة أن تحسم أصعب معركة، حيث يقوم المرء بالفعل الفنيّ المطلوب لا أكثر ولا أقل، وهذا ما كان يقوله المسرحيّ الشهير ستانسلافسكي: على المخرج أن يعرف اللحظة التي عليه فيها أن يسدل الستارة، وهذا ما يحبّه الناس أيضاً حتّى لو أظهروا غير ذلك، وهو ما كان يفعله الكاتب في كلّ قصّة من قصصه، فهنيئاً لك الفوز يا عمّ سمير!
الجائزة مهما كانت قيمتها ليست مقياسا لنجاح الكاتب
في مجتمعاتنا هم يلهثون وراء دولارات الجائزة خاصة من فئة الألف دولار
في مجتمعاتهم هم يرفضون الجائزة حتى من فئة جائزة نوبل بالذات
أتمنى أن أتلقى تفصيلا علميا من أستاذنا عالم النفس غياث المرزوق
مع التشكرات لأختنا ندى
نلاحظ أن القصص والروايات العربية التي تفوز
بااجواءز لا يعرف القاريء العربي عنها شيءا كي يمكنه أن يطلع عليها والاستفادة منها كتجربة ومتعة..نسمع بها ولا نراها.حبذا لو تم نشر تلك الاعمال الفائزة على وساءل التواصل للاطلاع عليها..شكرا سيدة شهلا.
هنيئا عم سمير
جهودك مشكورة دكتورة شهلا العجيلي أمينة جاءزة القصة القصيرة..واختيارك مناسب لهذا الفن الشعبي.والتوفيق للكاتب المصري بالفوز..غير صحيح النجاح الادبي هدفه الدولار الدولار مكافأة للابداع…ومعيار للتفوق في المنافسة.نحن مع تعدد الجواءز لتكون دافعا للتنافس الشريف.والامر لايحتاج لمختص بعلم النفس ولا بالعلوم المالية.. قدموا التهاني للفاءز.
فنون الادب المتعددة تشد بعضها بعضا..وهنا فن القصة القصيرة من أقدم الفنون المحكية والمحببة للصغار والكبار.. واهتمامكم به رسميا دلالة على الحرص لحفظ هذا التراث.فهو شقيق الشعر.
شكراً أختي شهلا العجيلي. تذكرت الأديبة غادة السمان حيث تربط في قصصها الواقع بالخيال. لكن ارتباط الواقع بالخيال أو ارتباط الوافعية بالتفكير المتخيل هي مسألة عامة ولاتقتصر على الأدب والتفكير المتخيل كان دوماً الخطوة الأولى لفهم الواقع كما نعرف من أفلام الخيال العلمي. برأيي مهما حولنا بالخيال الإبتعاد عن الواقع يبقى الواقع أبعد من الخيال!
احدى القصص توحي بنحو لامباشر بالصراع الدامي بين أوس والخزرج وكيف كان بنو الأخيرة يتآمرون على النبي مع الغادرين من يهود نضير “الأنصار” وخاصة المهنة العتف فلا عجب أن يتكنى أحدهم اسما دون أن يدرك الانتحال أو شيء من هذا القبيل ..
تحية للأخوات شهلا ودارين وماجدة
ومع التشكر لأختنا ندى
أحسنت أخت أميمة،
في غزة المحاصرة المحتلة تتجدد الرواية تكتب سطورها بالدم الفلسطيني من الأطفال والنساء، حتى الأطباء والصحافيين وفدائيي المكان والزمان «لا يعتذر عما فعلت» يقول إعجاز أحمد: على الفلسطينيين أن يكتبوا روايتهم، لأن لحظة الفاشية تكبر بحفريات الكارثة، وقد كتبها إدوارد سعيد المتمسك بفلسطين والمواجه للأنظمة ضد الخوف والتردد، وقد كتب نقده ووضع كراسات العمل السياسي الوطني، معلقا الجريمة في أعناق مرتكبيها من النهر حتى البحر، في غزة يعود بيت محمود درويش «لا تكتب التاريخ شعرا» والتاريخ هناك يحاكم الجلاد ومناصريه، في ذاكرة الحقيقة، التي لا يؤجلها الزمان، فليت الكاتبة فعلت ذات الشيء إزاء الجلاد وأذنابه الأذلاء ولو مرة في العمر..
احسنت اخت دارين بالملاحظات الواقعية الهادفة.
صدقت أخ قحطان،
غزة محاصرة كليا وما زالت تسطر قصتها البطولية بالدماء نكاية بالصهاينة والمتصهينين “العرب”
نتفق مع المعلق ولو ان من أنكر ذلك قد اعترف بعظمة لسانه بأنه كان يلهث وراء ألف دولار جائزة نجيب محفوظ للقصة والاعتراف ما زال موجودا يشهد على ذلك.. وهكذ فالمتأسمون المهنة يكذبون بشكل سافر وعلى الملأ حتى في أيام الشهر الفضيل.. ولله في خلقه شؤون..
دكتورة شهلا نجاحك الكبير في إدارة مسابقة
القصة القصيرة على التوالي مفخرة لكل سوري
عقبال جاءزة نوبل لآداب..خطوة خطوة.
عندما اقرأ للدكتورة شهلا العجيلي احس أن
المرأة العربية بخير..لا تحرمينا من كتاباتك
ياصاحبة القلم المبدع..حفظك الله ذخرا
للأدب العربي الحقيقي.وشكرا المحررين.