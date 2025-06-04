 الفيتو الأمريكي يهدد مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن الدولي بشأن المساعدات الإنسانية لغزة

الأمم المتحدة- “القدس العربي”: علمت “القدس العربي” أن مشروع القرار الجزائري، الذي تبنّته الدول العشر غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، أُدرج باللون الأزرق، ما يعني أنه أصبح جاهزًا للتصويت خلال جلسة المجلس المقررة يوم غد الأربعاء عند الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت نيويورك.

وأكدت مصادر دبلوماسية لـ”القدس العربي” أن سفير سلوفينيا صامويل زبوغار، منسق مجموعة الدول العشر، كلّف بالتفاوض مع البعثة الأمريكية، لكنه فشل في تجاوز الرفض الأمريكي المطلق لطرح أي مشروع قرار للتصويت، بحجة استمرار جهود الوساطة الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار، وإطلاق الأسرى، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، ما يستدعي – وفق واشنطن – انتظار نتائج تلك المفاوضات.

وكانت الجزائر قد طرحت مسودة مشروع القرار في 24 مايو/ أيار الماضي، بهدف “الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.

وتبنّت مشروع القرار الدول العشر غير الدائمة في المجلس، وهي: الجزائر، وسيراليون، والصومال، وباكستان، والدنمارك، وسلوفينيا، وكوريا الجنوبية، واليونان، وبنما، وغيانا. وقد تم إرسال النصّ إلى الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا) مساء الأربعاء 28 مايو/ أيار.

ورغم جولة مفاوضات استمرت أسبوعًا قادتها سلوفينيا مع الجانب الأمريكي في محاولة لتفادي استخدام حق النقض (الفيتو)، إلا أن تلك الجهود لم تُثمر عن أي اختراق.

ويشير مشروع القرار في ديباجته إلى “القلق البالغ إزاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة”، ويعرب عن دعمه لجهود مصر وقطر والولايات المتحدة لإعادة الأطراف إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

كما يدعو في فقرته الأساسية إلى “الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوزيعها في جميع أنحائه، بما في ذلك استئناف إمدادات الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية، وذلك بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، ومبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.