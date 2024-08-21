الفيصلي يحقق فوزه الأول في الدوري بسيناريو درامي أمام شباب الأردن

عمان: حقق فريق الفيصلي فوزه الأول في الدوري الأردني لكرة القدم هذا الموسم بالفوز على ضيفه شباب الأردن بنتيجة 3/2 ضمن منافسات الجولة الثالثة، اليوم الأربعاء.

لم يستسلم الفيصلي لتقدم شباب الأردن في النتيجة مرتين بهدفين سجلهما ثائر الدرباني وحمزة النعيم في الدقيقتين 42 و76.

بل تعادل الفيصلي مرتين بهدفين لمهاجمه السنغالي سيمون ديديو في الدقيقتين 73 و85 بعد مشاركته بديلا في الشوط الثاني.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع خطف الفيصلي هدف الفوز بتسديدة رائعة في المقص الأيسر للاعبه عمر هاني.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث محققا أول فوز بعد تعادله أمام معان والسلط في أول جولتين.

أما شباب الأردن، فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الثامن من فوز على الجزيرة وهزيمتين أمام الفيصلي والسلط .

(د ب أ)