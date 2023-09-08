الفيفا يحدد موعد التصويت لاختيار جوائز “الأفضل” بالعالم

إسطنبول: حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 14 سبتمبر/ أيلول الجاري موعدا لبدء التصويت حول المرشحين لجائزة الأفضل في العالم “ذا بيست” لموسم 2023.

وكشف الفيفا عبر موقعه أن التصويت سيتم من قبل المشجعين على جميع الفئات عبر منصات الفيفا الرقمية، عندما يتم الإعلان عن قائمة الاختيار للمرشحين، بالإضافة إلى جائزة الفيفا للمشجعين 2023.

وسيتم التصويت للمرشحين في جوائز الأفضل في العالم للرجال (أفضل لاعب ومدرب وحارس مرمى) بناء على ما قدموه في الفترة من 19 ديسمبر/ كانون الأول 2022 إلى 20 أغسطس/آب 2023.

أما في جوائز السيدات، فسيتم التصويت بناء على ما قدمته المتنافسات في الفترة من 1 أغسطس 2022 إلى 20 أغسطس 2023، وهو تاريخ نهائي كأس العالم للسيدات.

كما حدد الفيفا يوم 21 سبتمبر للتصويت على جائزة بوشكاش لأفضل هدف، للأهداف المسجلة خلال الفترة بين 19 ديسمبر 2022 و 20 أغسطس 2023.

يذكر أن عناصر منتخب الأرجنتين المتوج بلقب كأس العالم 2022 في قطر نالت نصيب الأسد في جوائز الأفضل في الموسم الماضي، حيث حصل ليونيل ميسي على جائزة “أفضل لاعب” وإميليانو مارتينيز “أفضل حارس مرمى”، وليونيل سكالوني “أفضل مدرب”، وجماهير الأرجنتين “جائزة المشجعين”.

(الأناضول)