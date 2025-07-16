الفيفا يحدد موعد بيع تذاكر كأس العالم 2026

زيورخ: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن فتح باب التسجيل لقرعة التذاكر الأولى لكأس العالم 2026 يوم 10 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وطالب الاتحاد الدولي المشجعين على زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد من أجل تسجيل اهتمامهم بالحصول على تذكر مباريات المونديال، الذي يقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وإنشاء معرف فيفا الخاص بهم.

وقال السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا: “بعد النجاح الذي حققته بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، ستبلغ الحماسة مستويات جديدة استعدادا لكأس العالم 2026، ونحن نتطلع قدما لاستقبال العالم مجددا في أمريكا الشمالية”.

أضاف إنفانتينو في تصريحاته، التي نقلها الموقع الرسمي للفيفا: “ندعو المشجعين في كل أنحاء العالم إلى الاستعداد وحجز أماكنهم لأن الطلب عليها سيكون الأعلى في عالم الرياضة”.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات المونديال في 11 يونيو/ حزيران 2026 في مكسيكو سيتي، على أن تقام المباراة النهائية يوم 19 يوليو/ تموز في نيويورك، نيو جيرسي، التي استضافت نهائي كأس العالم للأندية يوم الأحد الماضي.

وستكون نسخة كأس العالم عام 2026 هي الأكبر في التاريخ، إذ تضم 48 منتخبا يتنافسون ضمن 104 مباريات تتوزع على الدول المستضيفة الثلاثة، ومن المتوقع أن يصل مجموع عدد المشجعين في الملاعب إلى 5ر6 مليون مشجع.

(د ب أ)